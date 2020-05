Recomiendan a JCE priorizar proceso de votación de personas mayores de 65 años

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, advirtió este jueves sobre la falta de un mecanismo para priorizar que los adultos mayores de 65 años permanezcan el menor tiempo posible en el ambiente de votación como una de las debilidades del protocolo aprobado por la Junta Central Electoral (JCE), para las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio.

Al participar en el webinar “Voto y pandemia en República Dominicana”, organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Castellanos recordó que los adultos mayores representan la población con mayor riesgo de contagio al nuevo coronavirus (COVID-19).

“Sabemos que las personas mayores de 65 años tienen un alto riesgo de tener cuadros graves si se contagian, entonces qué podemos hacer por ellos, no es decirles que no voten, es darles prioridad en las mesas de votación de manera que no permanezcan en el ambiente electoral más allá de los pocos minutos necesarios para votar, y esto es una de las ciertas debilidades que veo en el protocolo que se aprobó por la Junta Central Electoral”, dijo el funcionario.

El epidemiólogo llamó a la población a participar en el próximo proceso electoral de manera activa, sin embargo, entendió que quienes estén positivos al virus no deben acudir a los centros de votación.

Mientras, Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, resaltó como indispensable iniciar una campaña de comunicación sobre los protocolos sanitarios establecidos para la organización de elecciones, medidas que a su entender mitigarán el temor de la ciudanía a contraer el virus durante el proceso.

“El votante debe conocer el protocolo, las organizaciones sociales, los partidos y la Junta Central tienen que empezar con una amplia campaña de divulgación del protocolo sanitario que se aprobó para que toda la ciudadanía lo pueda conocer y esto puede generar mayores niveles de confianza en el proceso electoral”, afirmó Pimentel, quien además solicitó al organismo electoral incrementar el período de votación dos horas más del tiempo establecido para desplegar con rigor los protocolos de seguridad.

En el evento virtual, moderado por Rafael Toribio, politólogo y pasado rector del INTEC, el ejecutivo de Participación Ciudadana aseguró que la JCE debe ser la fuente principal de información para lograr una estrategia de comunicación que pueda ser asertiva, pedagógica, con mensajes claros y que tenga una amplia difusión, apoyada por los partidos y organizaciones.

Fernando Henríquez, coordinador de la Mesa de Justicia y Transparencia del Foro Ciudadano, analizó el escenario del país si no se pudieran celebrar las elecciones el 5 de julio, como se tiene previsto. En ese sentido, ponderó que el resguardo a la democracia dominicana y la institucionalidad es también una gran prioridad nacional. Dijo que lo peor que podría ocurrir al país es que a la actual situación sanitaria, social y económica se le sume una crisis política e institucional de impredecibles secuelas.

“Es importante que las elecciones sean pacíficas, masivas, transparentes, equitativas, que se respete el voto en el exterior. Este cinco de julio será la única posibilidad que tendremos de poder incidir directamente en el destino de nuestra nación”, dijo Henríquez.

En el caso de no celebrarse las elecciones antes del 16 de agosto, Henríquez entendió que ninguna decisión sería institucional y que lo ideal sería hacer un pacto político y social amplio, diverso, incluyente, participativo, horizontal, en el que surja el compromiso de establecer un gobierno provisional con la encomienda de celebrar elecciones lo más pronto posible.

De su lado, el periodista Juan Bolívar Díaz, coordinador de Coalición Democrática, favoreció la propuesta de candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, de organizar una cumbre por la unidad nacional para enfrentar la situación de inestabilidad que el COVID-19 ha generado en el país y sus posibles efectos en el proceso eleccionario que organiza la JCE. Además, abundó que esta iniciativa debió asumirla el presidente de la República como una forma de enfrentar juntos los desafíos que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno.

Anuncios

Relacionado