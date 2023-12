Recomendaciones musicales para disfrutar a inicio de año nuevo

Para estos días de esparcimiento y descanso, me permito transitar por un tema ligero y alegre.

Esta Crónica especial de Navidad se inunda de música y buenas interpretaciones instrumentales.

Esta experiencia que les relato ojalá les resulte de utilidad y se animen a experimentar con algunos de los títulos.

Cualquier domingo generalmente inicio la jornada musical con piezas orquestales

Aquí van algunos de sus títulos e intérpretes:

El verano de 1942, interpretado por Percy Faith.

En pleno conflicto bélico escenificado en Europa y el Pacífico surge un amor platónico y el tema brota con todo el fervor de esos amores.

Otro gran tema orquestal que me inspira en jornadas de conciertos es UnHomme et Une Femme( un hombre y una mujer) interpretado por la imponente big band de perc Percy Lau, una pieza tierna, pero de gran fuerza interpretativa. Nos vamos aligerando y casi nunca dejamos de escuchar estas maravillosas interpretaciones:

Apache del grupo The ventures, la música nos lleva por amplias praderas surcadas por turbas de indios a todo galope.

El Farol, es una pieza instrumental de Santana, con buen ritmo, sin llegar a soltar todo el esplendor de su guitarra y las tumbadoras

Rise, es una melodía suave de una trompeta que ha bajado los bríos de un Herb Albert ya maduro.

No puedo dejar fuera en este tramo a Europa, una combinación de una melodía suave y acariciante por momentos, para sorprendernos con la furia de un saxofón encendido de un Gato Barbieri, quién ya toca para Los Ángeles en el cielo.

Y en esa corriente continuamos con un Sergio Mendes, todavía 66 con El tonto de la colina, la composición de Lennon y MCarntney, con ese sabor alegre y juguetón de la música brasileña.

Penetramos al ayer, por las puertas amplias del Bar Fernandito y Toña la Negra nos dá la bienvenida con «Salomé no me quiere a mí» y otra corta vena «Cenizas», para rápidamente oir La Larga Distancia de Lucho Gatica, tema predilecto de los enamorados separados por la distancia.

Entramos en la ternura de un gran bolerista brasileño: Mirtiño

Recuerdos, Pecadora y En un Rincón del Alma, maravillosas interpretaciones.

No podia faltar el señor de los sones, Salón México y para irnos con alegría entre las brumas del pasado, nos despedimos con varios mambos del rey del mambo: Pérez Prado.

Hasta la vista Bar Fernandito, en las notas de Mi Padre del cantantazo Lope Balaguer.

Penetramos al universo de las grandes canciones y ninguna mejor que The Word we knew del cantante de la gran ciudad Frank Sinatra, en ninguna otra pieza existe tan buena orquestación de entrada.

Seguimos con Michael Bublé y su clásico Sway, quien es la que me quiere a mí.

Ya entrando en calor, no podemos dejar el turno para escuchar Mono, Mono..de Ray Charles, para pararnos de la silla.

Una canción que nos llena de energía y positivismo es El Despertar del gran intérprete azteca Marco Antonio Muñiz.

Y en ese trayecto nos deleitamos con un dúo de fantasía: Rafael y Manzanero en una interpretación magistral de Adoro.

Un tono suave y otro poderoso, con una orquestación espectacular.

En esa misma ruta nos encontramos a Rafael haciendo dúo, esta vez con otra intérprete de su nacionalidad: Rocío Durcal para regalarnos un inolvidable «Como pasan los años»

Para introducirnos de nuevo en el túnel del recuerdo de la mano del viejo Charles, Charles Aznavour con sus monosílabas «Quien», «Con»..

¡Cuántos sueños y buenos recuerdos!

Tan pronto asoma un nublado o una tanda lluviosa nos refugiamos en la viejita «The rain, the park and overthing», un ritmo suave, notas y efectos bien logrados, para hacernos sentir debajo de la lluvia.

Una canción que nos impregna de energía y casi nos invita a interpretarla es:

I love you more your never know, te amo más de lo que tú te imaginas, de la super banda Blood, Sweat and Tears.

Continuamos energizados y recurrimos a las interpretaciones de Santana de todas sus épocas, desde Soul Sacrifice, Black Magic Woman y sus éxitos de Super Natural, Amor Espinado, María, María y mucho más..

La Bikina y la Bilirubina en las notas altas y bajas de la trompeta mágica de Arturo Sandoval nos llevan directos y sin paradas por mundos maravillosos.

Y para empaparnos de nostalgias y ritmo patrio nos despedimos con Mis 20 años, interpretada con gracia y donaire por El Torito.

Feliz Año Nuevo para todos mis lectores.

Por Fernando Despradel