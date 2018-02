Reclaman autoridades de NYC reubiquen comerciantes del corredor Jerome

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El presidente de la Asociación de Comerciantes de Automóviles, (UAMA por sus siglas en ingles), Pedro J. Estévez, reclamó de las autoridades competentes reubicar con carácter de urgencia a los comerciantes del sector automotriz que ya están siendo desalojados del corredor de Jerome en el Bronx producto del plan de rezonificación que está siendo ejecutado lentamente.

El dirigente empresarial teme que los dueños de negocios del citado corredor sufran las mismas consecuencias que otros que fueron dejados a su suerte después de esperar en el 1080 de Leggett, donde le prometieron un traslado seguro de los terrenos que ocupaban anteriormente pero los echaron a la calle pasando una calamitosa situación.

Estévez se preguntó si estos comerciantes sufrirán al ser desalojados y considera que aparentemente están “fabricando el mismo mono con diferente traje”, dada las circunstancias de que si no han cumplido con uno tampoco lo harán con otros.

Estévez exigió cumplir con las promesas realizadas para ser desalojados del corredor de Jerome donde ellos pagan sus impuestos, emplean a cientos de trabajadores de donde mantienen todas sus familias y que sean favorecidos con nuevos locales.

Advirtió que UAMA y los propietarios de negocios del corredor de Jerome no permitirán bajo ninguna circunstancias que lo tiren a las calle sin un plan elaborado por los dueños de edificios que al parecer se salieron con la suya, asegurando que los asociados de esta importante arteria tienen la amarga experiencia basada en evidencia.

Pedro Estévez, ccalificó como un abuso de poder y de autoridad a lo que están sometiendo a la comunidad latina y aseguró que si fueran de otra nacionalidad los afectados no estuviera sucediendo el atropello inmisericordes, llevando a la quiebra a propietarios de negocios que solo necesitan que lo sean reubicados y no tirados como basura.

“Lo que se requiere es una decisión política de todo el que este envuelto en esta delicada situación, por lo que le pedimos que no los golpee en la cara, que no los humille, ni los derrote, ni los deje morir de hambre junto a sus familiares y empleados, que se compadezcan y que no tome la pobre decisión de liquidarlos”, puntualizó Estévez.

Relacionado