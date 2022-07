Rechazan entrega del Hospital Padre Billini a comité

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Coordinación Feministas de izquierda (Cofiz) rechazó este martes “categóricamente” la entrega del Hospital Padre Billini al Comité Gestor de Voluntarios de Instituciones Públicas que supuestamente dirigen apellidos de “históricos privilegiados de la empresa privada”.

Durante una rueda de prensa, una comisión de la organización, encabezada por Rosina Rodríguez, señaló que a esos empresarios se les está entregando el hospital para que sea transformado a una empresa de salud privada.

Los miembros de la entidad consideraron que la entrega al sector privado del Hospital Padre Billini es un arrebato y violación al derecho a la salud del pueblo.

“Más aún, tratándose de un hospital que desde su inicio fue concebido como un centro de beneficencia y atención para los más empobrecidos por el imperante injusto sistema capitalista”, dijo Rodríguez al leer un texto.

También dijo apoyar militantemente la manifestación pública que está convocando a la sociedad civil, junto al Colegio Médico Dominicano, para el miércoles 13 de julio a la 9:00 am frente al Hospital Padre Billini.

“Nos unimos y llamamos al pueblo a luchar para que el Hospital se mantenga como un bien del pueblo, llamamos a marchar de manera pacífica para que los hospitales públicos estén al servicio de la ciudadanía, que no sean convertidos en hospitales privados, como la Plaza de la Salud, donde retienen no solo a los pacientes, sino también, los cadáveres, de pacientes que los familiares no disponen de los recursos para el pago”, exclamó.

De igual forma se hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que gobierne tal cual lo establece la Constitución, para el bien colectivo del pueblo y no privatice la salud pública y que entregue el Hospital Padre Billini al Servicio Nacional de Salud y no al sector privado. “También hacemos un llamado a la población, en especial a la mujer dominicana a que se integren activamente a este movimiento para defender sus derechos y el derecho del pueblo a un sistema de salud de calidad y gratuito para todos y todas”, expresó.

Que toda la población levante su voz de protesta contra la política neoliberal y patriarcal que oprime y discrimina en diversos niveles a las grandes mayorías, arrebatándoles el derecho de vivir con dignidad y en paz, finalizó Rodríguez.

Las declaraciones de la Cofiz surgen luego de que el Director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, aclarara en abril del 2022, que el hospital Padre Billini pertenece a la red pública y será entregado al SNS. “No será entregado a patronatos”, aunque advirtió que sí funcionará un voluntariado, que será una unidad de apoyo.

De acuerdo al “Diario Libre”, la construcción de la segunda fase del referido hospital, ubicado en la Zona Colonial, en el Distrito Nacional, avanza a paso lento pero sin una fecha de entrega.

