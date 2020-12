Rechazan disposición del INTRANT que prohíbe a taxistas de Uber ofrecer servicio en alrededores aeropuertos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Unión Empresarial Dominicana rechazó este lunes la disposición del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (INTRANT) que prohíbe a los conductores asociados de Uber ofrecer sus servicios de taxi en los entornos de aeropuertos, hasta que no sea esclarecida su situación regulatoria.

El presidente de la entidad que agrupa empresarios de diferentes ramas, Diorys Pol, entendió como un retroceso la decisión del INTRANT de prohibir este servicio básico principalmente en zonas turísticas.

Pol consideró que el país está retrocediendo en materia de derechos a la libre empresa, libre competitividad y libre tránsito, sentando un mal precedente por parte del Estado de imponer restricciones a empresas de transporte privado favoreciendo a sindicatos.

El empresario aclaró que la UED no se opone a las regulaciones, siempre que estén amparadas en un marco de legalidad y respeto a las leyes, conformes a las normas establecidas y que no sean para favorecer a sectores en particular.

Recordó que en el artículo 50 de la Constitución el Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria y que todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes.

Además de que la carta magna establece en su artículo 46 que es el mismo Estado el que debe garantizar la libertad de tránsito.

De igual forma la entidad empresarial condena los hechos violentos que han provocado enfrentamientos entre los empresarios del transporte en las zonas turísticas y socios conductores de la plataforma Uber.

Llama a las autoridades a reconsiderar la disposición que limita la libertad de movimiento y de trabajo.