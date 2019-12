Rebelde Scorsese

Comparte esta noticia

Edwin Cruz

Especial para novedades

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Porque en un mundo que “zanja las diferencias y no las resuelve”- como argumenta certeramente la filósofa Alicia García Ruiz- ; donde la disidencia, la duda reflexiva están aplastadas por nuevas hordas conservadoras y la corrección política, es importante preservar la voz personalísima que dentro de la industria estadounidense posee Martin Scorsese.

El hombre fuerte neoyorquino viene de la mejor etapa del cine de las barras y las estrellas: El Nuevo Hollywood. Por eso, no teme expresar sus opiniones sobre algo que está aniquilando al autor: el inmenso parque de diversiones- en palabras mismas de Scorsese- del “género” súper heroico que encabeza Marvel.

“The Irishman” compila el universo del realizador cargado de violencia explosiva y la búsqueda al unísono de la imposible redención de sus protagonistas; el uso enciclopédico de la música, especialmente su amado rock and roll; revisita en sus propios términos al “Once Upon A Time In America” de Sergio Leone y al mejor Francis Ford Coppola de la saga “The Godfather”, liderado por un mago del ritmo, erudito inconmensurable del séptimo arte como Scorsese, quien además delega en Al Pacino (su explosividad carismática reluce como Jimmy Hoffa), Joe Pesci (fiel burócrata del crimen que por momentos recuerda al Tom Hagen de Robert Duvall), y Robert De Niro (templado brazo operativo del enclave mafioso en Filadelfia) mostrar frente a las cámaras la síntesis de sus discursos.

Quizás en clave adiós- al menos del género gangsteril- ha erigido este coloso. El sustrato de grandeza acompaña a una película que narra cómo el modus operandi del crimen organizado infiltró a todos los estamentos de una gran nación. Invitar al debate en un medio tan influyente como el cine, siempre ha sido peligroso. Pero nunca como ahora, cuando la evasión ha entumecido razones.

The Irishman

Dirección: Martin Scorsese

Guion: Steve Zaillian. Basado en el libro I Heard You Paint Houses by Charles Brandt.

Intérpretes: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Stephen Graham.

Género: thriller. EE UU, 2019.

Duración: 209 minutos

EN CINES. DISPONIBLE EN NETFLIX DESDE 27 DE NOVIEMBRE

