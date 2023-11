Rebeka Masarova tras triunfo en la Billie Jean: «Me siento aliviada»

EL NUEVO DIARIO, SEVILLA.- La española Rebeka Masarova, que consiguió remontar su partido contra Katarzyna Kawa y lograr el primer triunfo de España en las Finales de la Copa Billie Jean King, reconoció sentirse aliviada por la victoria, especialmente después de la dura derrota encajada contra la joven canadiense Marina Stakusic en la primera jornada.

Masarova, en el segundo partido individual de su carrera con la selección española, ganó a Kawa por 2-6, 6-3 y 6-2 en el choque intrascendente entre España y Polonia.

«Es verdad que me siento como aliviada. Sobre todo después del partido del otro día. Era importante para mi. Además no empecé bien pero pude enmendar el partido después», dijo Masarova.

«No fue fácil sobre todo porque no empecé muy bien. Empecé parecido al otro partido que jugué y también mi rival estaba jugando bastante bien. Solo trataba de concentrarme en mi juego y hacer lo que tengo que hacer. Y que mi rival tuviera algunos errores. Y eso sucedió. Me alegro que fuera así. También el público estuvo increíble. Me llevó, fue asombroso. Es increíble el ambiente que hay», explicó la número dos del equipo femenino.

El aspecto mental ante un encuentro sin trascendencia clasificatoria no privó de motivación a la jugadora de España. «Sabíamos que no podíamos clasificarnos pero aún así la motivación existe para mí. Era la segunda vez que jugaba individuales y quería también para hacer olvidar el otro partido que jugué, cambiar aquello. También por el equipo. Hay que lograr el punto. No importa si no hay posibilidades pero hay que salir y luchar cada punto independientemente del resultado.

«Esa era la mentalidad. Estoy feliz porque he jugado aquí mis primeros partidos individuales con la selección y tenía mucha motivación. Además, delante del público», insistió.

«No me sentía bien tras el primer partido. Y estaba un poco ansiosa. No sabía si iba a jugar y al final así fue. No sabía mucho de mi rival y al tener yo mejor ránking que ella la presión era mayor para mí. No fue fácil pero el reto era disfrutar y eso fue especial para mí. En el primer set, cuando no estaba jugando bien, Anabel Medina solo trataba de que me tranquilizara y concentrara en mi juego. Y ser más agresiva», concluyó la jugadora española.