¿Realmente lo hizo?: Internet acusa a Kim Kardashian de mentir sobre la pintura de su hija North West

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La socialité estadounidense y madre de cuatro hijos, Kim Kardashian está siendo acusada de mentir por internautas, luego de publicar la noche del lunes en sus historias de Instagram la fotografía de una pintura renderizada de una montaña nevada, árboles y un río, a quien atribuyó a su hija de siete años, subtitulando la imagen, “Mi pequeña artista North”.

La idea de que un cuadro tan sofisticado podría haber sido creado por un niña de siete años inmediatamente creó un frenesí en las redes sociales, y los usuarios rápidamente han emitido su comentario donde apuntan que todo se trata de una mentira. Tal es el caso de un tuit que suma más de 200 mil me gusta y que lee “Se supone que debo trabajar, pero no puedo dejar de pensar en cómo North West no pintó esto. Es mentira”.

Algunos alegan que la obra de la pequeña celebridad se parece mucho a una realizada por el famoso artista, quien conducía un programa de televisión en el que enseñaba en vivo el arte de pintar al óleo en las décadas de los 80 y 90.

Ante las críticas, la mayor del clan Kardashian/Jenner no puedo quedarse callada y comentó a quienes dudaron de las habilidades artisticas de su hija que “está tomando muy en serio sus clases de pintura al óleo, donde sus talentos y creatividad son motivados y alimentados”.

“North West pintó esto y punto”, señaló Kim, quien también compartió en las historias algunas creaciones de Kanye West cuando era pequeño e hizo ver que era un don heredado.