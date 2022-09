Realizarán Teletón en apoyo a R.D. en respuesta al huracán Fiona

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.― Una coalición de grupos comunitarios y oficiales electos, realizarán un Teletón en apoyo a la República Dominicana en respuesta al huracán Fiona, el cual dejó a más de 12,000 desplazados, cerca de 1.4 millones de personas sin agua potable y miles sin electricidad.

El Teletón se realizará este lunes 26 de septiembre, a partir de las 5:00 p.m. durante cinco horas frente a la sede de CUNY in the Heights, localizado en el 5030 de Broadway, New York, NY 10034.

Para hacer las donaciones, las personas pueden llamar al teléfono del Teletón: (212) 776-7610 o asistir al lugar donde se estará realizando.

La Federación destaca que se prefiere la donación en línea, visitando el portal de la Federación Hispana: www.hispanicfederation.org/donate/, seleccionando la designación: Dominican Republic Disaster Relief.

Asimismo, los cheques deben ser escritos a nombre de la Federación Hispana, con el Memo: Esfuerzo de Ayuda para República Dominicana. Para enviar su cheque de donación por correo postal, la dirección es: Hispanic Federation, Inc., 55 Exchange Place 5Th Floor, New York , NY 10005.

