Realizarán en RD primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout; Persio Maldonado valora iniciativa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Con el fin de concientizar y explorar el impacto del Síndrome de Agotamiento Laboral (Burnout) en las empresas y los riesgos que puede ocasionar en los empleados, se llevará a cabo el primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout, teniendo a República Dominicana como sede, a partir del 29 de junio al 2 de julio 2023, en Casa de Campo, La Romana.

Este evento científico y recreativo es creado por Vacation Is a Human Right Foundation (VIAHR), junto a Somos Community Care y reunirá a más de 500 profesionales hispanos, dueños de empresas, líderes de recursos humanos, coaches, profesionales en el área de la salud y mental de América Latina, Estados Unidos y Europa, para debatir las herramientas que puedan permitir compaginas la productividad empresarial y bienestar laboral.

La presidenta y fundadora de VIAHR, María Méndez, quien es sobreviviente de este síndrome, manifestó su entusiasmo por llevar a cabo este evento, ya que es necesario dar a conocer la importancia de las vacaciones laborales, para poder tener una buena fluidez en la productividad en las empresas.

Explicó que el Síndrome de Burnout, es un trastorno que produce un cambio en el comportamiento de los trabajadores, debido a la cantidad de estrés acumulado, por no tener un descanso apropiado dentro de sus obligaciones.

“Los expertos consideran que este síndrome afecta al 10% de los trabajadores y en su forma más grave entre un 2% a 5%. Imaginemos el impacto que estas estadísticas tienen a la salud de los empleados y a sus familias”, añadió Méndez.

Aseveró que VIAHR abandera la “pausa consciente” como hábito cotidiano y de vida, para redundar en empleados menos agotados y estresados, dando como resultado entornos más amables y humanizados.

Méndez resaltó que en enero de 2022, entró en vigor la última revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, de la Organización Mundial de la Salud, donde se establece que el síndrome de desgaste profesional es un problema relacionado con el trabajo.

Las vacaciones son un derecho fundamental

De su lado, el periodista y estratega, Ismael Cala, resaltó la importancia de este tema, ya que es fundamental que los empleados puedan vacacionar, para evitar que este trastorno silente pueda seguir afectando a los trabajadores, agradeciendo la confianza para ser parte del mismo.

“Nos sentimos muy contentos de apoyar un proyecto que María Méndez gestó, tras vivir una realidad con el tema del Burnout, siendo una exitosa empresaria de la industria de los viajes y el turismo, dándose cuenta que hay muchas personas que no se toman una pausa y no entienden su importancia”, explicó.

Felicitó el liderazgo de la presidenta de VIAHR, de poner como ejemplo su historia para poder ayudar a cientos de personas que pueden en este momento, estar afectados por este trastorno, generando un impacto positivo.

“Las empresas deben entender que en todas las pausas médicas que los empleados se toman, muchas de las enfermedades que aparecen en los diagnósticos, lo que los médicos no dicen es que dentro de los resultados está el Burnout, que luego hace somatización en las demás enfermedades”, puntualizó Cala.

Agregó que en este primer congreso se sentará una pauta a nivel internacional, ya que es un tema de salud e integridad mental que no se queda en las empresas, sino que afecta también las relaciones interpersonales y repercute en la calidad de vida de las familias.

Antes de su intervención, Cala realizó un ejercicio con los presentes para poder relajarse de las tensiones que genera el trabajo diario.

Una iniciativa positiva

El director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado Sánchez, valoró como positiva la iniciativa de realizar este evento, ya que hay personas que sin saberlo están pasando por este mal que puede afectar la productividad laboral no solo del empleado, sino de su entorno.

También felicitó, la valentía que imperó a María Méndez, para poder levantar tras la recaída sufrida por el Burnout y poder ayudar a los trabajadores para poder salir airosos de este mal.

“Yo me atrevería a decir y no soy experto en la materia, que no solo es dar las pausas, sino cambiar el estilo de como vivimos, porque no solo es una pausa por darla, sino una pausa a la cotidianidad y tener la sabiduría de poder soltar y dejar fluir las cosas”, aseveró Persio Maldonado en su intervención.

Enfatizó que la gente debe realizar actividades que fortalezcan la integridad física como los ejercicios y sacar tiempo para poder recrearse.

“Hay que acostumbrase a tener vacaciones todos los días, cuando tomamos una hora para hacer ejercicios, un momento para salir con los amigos y yo creo que es muy importante todo esto”, aclaró Maldonado.

Resaltó que, aunque la pandemia trajo muchas cosas negativas a nivel empresarial y en las personas, también ha dado una gran virtud para poder salir hacia adelante, replanteando cuales son las prioridades de cada una de las partes, identificarla para poder ayudar al fortalecimiento de la gente.

Sobre el evento

Entre los expositores internacionales figuran la psicóloga española Alejandra Vallejo-Nágera, el estratega estadounidense de origen cubano Andrés Cala y el escritor inglés Carl Honoré, del movimiento ‘Slow Down’, destacó en un documento la entidad organizadora del congreso Vacation is a Human Right Foundation.

Otros expositores del congreso contra el “burnout” son el neurocientífico español Néstor Braidot, el experto en liderazgo italiano Aldo Civico, y el psicólogo estadounidense Michael Leiter.

El congreso contará con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los ministerios de Turismo y Salud, y la Alcaldía del Distrito Nacional.

