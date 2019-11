Realizan primer acto pro recaudación de fondos para la fundación YARD en New York

Comparte esta noticia

NUEVA YORK, 21 de Noviembre, 2019.– Con la presencia de numeroso público e invitados especiales, la Fundación YARD puso en marcha su primera recaudación de fondos (“fundraising”) durante un evento realizado en la Mott Haven Art Gallery (MHA) de El Bronx.

Yini Rodríguez, fundadora y presidenta de YARD, hizo un repaso al trabajo realizado a favor de niños de bajos recursos económicos en República Dominicana y Nueva York, al tiempo que develó los planes para el futuro de su entidad no lucrativa.

Entre los invitados especiales asistieron, Adolfo Carrión, ex Presidente del Condado de El Bronx; John Gungie Rivera, fundador de Christian Rivera Foundation; Ledwin Oviedo, de Ledwin Enterprises, Inc.; Julissa Álvarez, propietaria de Brimela Lux Events Rental; Rosalía Reyes, periodista y presentadora de “Nueva York Entre Letras”; la diseñadora Maxi Vidals, entre otros.

También participaron las empresas Parilla Latina, Mexicocina Restaurant, Sindys Bakery, Superior Tropicals, Inc., Sajoma Liquors, Agente Atlántida USA, Gar’s Pizzeria, Ledwin Enterprises, Inc., y Awilda Laboriel.

Bajo la consiga “Art Transforms”, el abogado Alberto Torres y su esposa Joanna Pons-Torres, identificados con la filantropía local, estuvieron al frente en la impecable organización de este evento benéfico pro YARD.

Torres, vale resaltar, es director de MHA. “Nos conocimos hace unos tres años, cuando estuve colaborando con Lourdes Batista, en el Festival de las Artes ‘Solo para Locos’ ”, dice Rodríguez. “Desde entonces, Alberto y Joanna quedaron impresionados con la labor que realizamos en YARD”.

En total se recaudaron $5,000 dólares

Entre las pinturas que la galería Mott Haven Art puso en venta destacaron dos cuadros de la leyenda Celia Cruz por el artista Óscar García.

¿Quién habrá tenido la suerte de llevárselos a casa?

Desde su lanzamiento en 2017, YARD viene patrocinando programas educativos y culturales en varios puntos de Quisqueya, como San Mateo, La Victoria, Santo Domingo Este, y Yabacoa, Monte Plata. También hace lo propio en El Bronx, el populoso barrio neoyorquino con alto índice de hispanos.

Radiante y feliz por la acogida del público y empresas, Rodríguez habló con este medio (El Nuevo Diario) sobre YARD, sus comienzos, presente y futuro.

¿Cómo nace YARD?

Crecí en un barrio en donde había mucha pobreza, carencia de programas de arte o actividades culturales, para que niños pudieran despertar su creatividad y desarrollarse sanamente. En lo personal era una joven, muy insegura y, gracias al arte, he podido conocerme y entender mi psiquis, para seguir superándome. Mi único hermano se suicidó y recuerdo que él quería ser un artista, pero, desafortunadamente, crecimos en un ambiente inhóspito y cruel. Pienso que, si mi hermano hubiese estado expuesto al arte, tal vez su historia hubiese sido diferente. Por otro lado, amo a los niños. Es más, puedo decir que me siento más cómoda cuando estoy compartiendo con niños que con las personas adultas.

¿Por qué es importante el arte en nuestras vidas y, especialmente, en los niños?

El arte es vital para el desarrollo humano, sin importar credo o religión. A la masa nos quieren tener como espectadores, observando, detrás de una pantalla, a un pequeño grupo de artistas privilegiados, cuando el arte debe estar al alcance de todos. Cuando se interioriza, a través del arte, nos volvemos personas más sensibles y con otro nivel de consciencia. El arte es un halito de esperanza en un mundo tan hostil, especialmente en los niños, porque les da las herramientas para crear, imaginar y soñar. Pienso que la religión nos separa y el arte nos une.

Rodríguez es incansable en su cruzada cultural, convencida de que el arte transforma. La también escritora apuesta por talleres permanentes, en Nueva York y República Dominicana, en varias disciplinas como la danza, actuación, teatro, pintura, canto. La idea es acercar al arte “en todas sus manifestaciones. También organizar más eventos institucionales como conferencias, paneles y presentaciones de libros, para promover a nuestros artistas y dar a conocer sus obras”, dice.

¿Planes para el 2020 y más allá?

YARD quiere expandirse, en los cinco condados de Nueva York y también a otros países. A nivel internacional, por ejemplo, hemos decidido afianzar los lazos culturales con México, por los próximos tres años, promoviendo a sus artistas y escritores, tanto en República Dominicana como en Nueva York y viceversa, en donde artistas dominicanos viajen a México a presentar sus obras. En junio pasado, la escritora Ofelia Sepúlveda Pérez viajó desde Monterrey, México, a Santo Domingo, donde ofreció dos talleres auspiciados por YARD. A nivel local, YARD también se ha comprometido a promover el pueblo de Miches, al este de la isla. En ese pueblo tengo un gran amigo artesano, llamado Cayuco, que tiene un centro cultural extraordinario, y juntos llevaremos a cabo grandes proyectos culturales, en beneficio de los niños de Miches.



Fotos de la actividad

——

RECUADROS

Yini Rodríguez en breve

Nació en Santo Domingo, República Dominicana. Es escritora, productora y promotora cultural. Su libro “Crónica de la Mariposa” (Editorial XXXX . Si es self-published, then just leave it) contiene una recopilación de narraciones -en español- basadas en sus propias experiencias como inmigrante en Nueva York, e historias de otras personas. Rodríguez completó sus años de escuela secundaria en su país antes de emigrar con su familia a Estados Unidos a mediados de los 80. Tiene una licenciatura en periodismo multilingüe y español, así como una maestría en literatura. Rodríguez es Coordinadora Administrativa en Lehman College en la Escuela de Artes y Humanidades. Le encantan los viajes, el ciclismo, el yoga y la filantropía. Vive en El Bronx.

La Fundación YARD con la comunidad:

En Nueva York, YARD ha participado en las siguientes actividades :

-Celebración de la Hispanidad: encuentro de música, teatro y danza de América Latina (2017)

-Conferencia de literatura dominicana impartida por el escritor José Carvajal (2018)

-Concierto Acústico de José Fermín Ceballos (2018); Taller Dominican Latin Jazz Dance, dirigido por la coreógrafa Elizabeth Crooke Morel (2018)

-Primer YARD’s Brunch Fundraising (2018)

-Presentación de Marily Gallardo: Merengue Prieto Danza (2018)

-Presentación del libro “Where The Dream Ends”, de José Alcántara Almánzar (2018)

-Performance y Conversatorio Gerardo “El Cuervo” Mercedes (2019)

-Taller de cuentos y narración oral para niños facilitado por la escritora Omira Bellizzio en la Feria Internacional del Libro de New York (FILNYC 2019)

-YARD’S Summer Reading Book Picnic para niños (2019)

-Segundo YARD’s Brunch Fundraising (2019)

-Taller de animación a la lectura para niños (2018-presente)

En Santo Domingo, YARD dijo presente en:

-Fiesta Sagrada a San Antonio de Padua: Pasadía cultural y recreativo (2019).

-De vuelta a la escuela 2019: entrega de mochilas y taller de pintura con el pintor Elías Aybar en la Escuela Primaria de Yabacao.

– Nuestra memoria. Nuestro patrimonio: Taller y clínica de documentación sonora, coordinado por el Taller Público Silvano Lora e impartido por la escritora mexicana Ofelia Pérez-Sepúlveda.

-Superhéroes: Taller de cuentos para niños, también impartido por Pérez-Sepúlveda.

Para más información, y/o hacer una donación, visite yardfoundation.org

Por: Marcela Álvarez

@tintanews

Anuncios

Relacionado