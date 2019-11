Realizan por séptima ocasión la “Feria Emprendedores de República Dominicana”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde del Distrito Nacional David Collado, dio inicio a la Séptima entrega de la Feria Emprendedora de República Dominicana que tendrá lugar los días 12 y 13 de noviembre, en el moderno centro comercial Downtown Center.

Esta feria es celebrada todos los años en conmemoración a la celebración del Día Nacional del Emprendedor Dominicano, instaurado por aplicación de la Ley 88-13 la cual fue promulgada en el año 2013 como iniciativa del actual alcalde del Distrito Nacional.

Un selecto grupo de 33 emprendedores de las áreas de mercadeo, robótica, tecnología, artes, redes sociales, entre otras plazas del mundo de los negocios, se darán cita este año para formar parte del legado de jóvenes que han iniciado con éxito su labor de emprendimiento a partir de su exposición en la plataforma de la Feria Emprendedores.

El alcalde David Collado durante su discurso inaugural expuso: “Hacemos este esfuerzo desde los últimos 7 años una actividad sin fines de lucros, que lo único que busca es llevar un mensaje de superación a nuestros jóvenes. Que los mismos no piensen como dicen algunos estudios internacionales que la única manera de salir hacia adelante es marcharse del país o vendiendo drogas”.

“En nuestra ciudad, y en nuestro país hay oportunidades. No va a ser fácil, nunca nada que realmente tenga importancia en la vida será fácil, pero con esfuerzo con dedicación, con persistencia los sueños se pueden alcanzar en la vida. No dejen que nunca nada ni nadie les diga que no se puede, porque claro que sí que se puede” agregó

Exhortó a los jóvenes a no conformarse jamás con la mediocridad y destacó las frases que don Pepín Corripio siempre comparte en este tipo de eventos “las personas que alcanzan el éxito son aquellos que trabajan cuando ya están cansados”, y también resaltó su decir de que la suerte es aquello que pasa por la casa de cada persona a las 5 de la mañana y si les encuentra durmiendo sigue de largo.

“por eso les quiero decir a ustedes que se atrevan a vivir sus sueños, que se atrevan a hacer lo mejor, que se atrevan a soñar, a innovar pero siempre con los pies firmes sobre la tierra. Y siempre digo en cada feria durante los últimos 7 años que si al salir a vivir sus sueños ustedes tocan una puerta y no se abre, toquen otra y si no se abre toquen otra, la otra y otra y otra. Y cuando todas las puertas estén cerradas llegó el momento de sacar su espíritu emprendedor y fabricar su propia puerta” concluyó Collado.

El evento contó con la presencia de destacados empresarios y personalidades entre ellos Ligia Bonetti, Gema Hidalgo, Lidia Aybar, Guillermo Julián, Felipe Pagés, Rosanna Rivera, Pedro Pin, Javier Tejada, Juan Amell, Diomares Musa, Gregorik Queen, panelistas de la feria, allegados y directivos de la Alcaldía del Distrito Nacional.

Anuncios

Relacionado