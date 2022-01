Realizan panel “Investigación periodística y opinión pública para el fortalecimiento de la democracia”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, a través de su Escuela de Comunicación Social de la (UCSD), realizó el panel “Investigación periodística y opinión pública para el fortalecimiento de la democracia”.

La actividad se realizó en el Auditorio de la Biblioteca Cardenal Beras Rojas de la UCSD y tuvo como invitados a los destacados comunicadores y egresados de esta institución académica: Cristian Cabrera, del Grupo Telemicro; Mariela Mejía, de Diario Libre; Odalis Castillo, de Nuria Investigación Periodística; Rosa Encarnación, del Grupo SIN; y Elvin Castillo, del Nuevo Diario, quienes expusieron a los participantes su opinión sobre el fortalecimiento de la democracia desde el ámbito periodístico.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director de la Escuela de esta Alta Casa de Estudios, el Licdo. Rafael Paradell.

En el acto, la decana de la Escuela de Comunicación Social de la UCSD, la Dra. Lucivel Ávila,agradeció a los panelistas y egresados de la Católica por aceptar la invitación: “Qué bueno poder contar con ustedes, con sus experiencias, recomendaciones; es un lujo para nosotros tenerlos aquí. Hoy los expositores hablarán sobre un tema muy interesante que tiene que ver con el desempeño nuestro como periodistas y la influencia en el fortalecimiento de la democracia a partir de la opinión pública y de la investigación periodística”.

La Licda. Mariela Mejía, editora económica de Diario Libre, abordó el tema “Por qué debemos de investigar en medio del diarismo”. Dijo que, aunque en el diarismo se trabajen el día a día diversos contenidos de actualidad, se deben de proponer temas para investigar a profundidad. “En ese diarismo que los va a envolver, ustedes querrán investigar cosas que están pasando y dirán, pero ‘es que no me da el tiempo para eso’, y ahí es donde el periodismo tiene ahora una debilidad, pues cuando se investiga a nivel periodístico, la consecuencia es el fortalecimiento de la democracia”.

Mejía envió un mensaje a los estudiantes de término de la carrera de Comunicación Social: “Enfóquense en el hecho de que cuando salgan de la Universidad tienen que contribuir en algo, en ejercer un periodismo que no sea solo lo que se diga; saquen tiempo para investigar, hagan un ejercicio responsable, pensando siempre que el diarismo no los arrope; vayan cultivando ese interés de producir historias propias que van a contribuir con la democracia”.

Mientras que el Licenciado Elvin Castillo, conductor del programa “Politizando”, en el Nuevo Diario, en su alocución “Libertad de expresión y acceso a la información pública”, dijo que estos dos temas son muy importantes y están vinculados a nivel de la democracia que vive el pueblo dominicano. “Nosotros pudiéramos decir que en este país hay libertad de expresión, porque no persiguen a Alicia ni a Nuria por hacer denuncias”, añadió.

En el acto, Castillo hizo un llamado al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) a fortalecer el gremio, buscar la manera de despolitizarse, para que el CDP pueda ejercer un periodismo más digno: “El colegio debe de exigir mejores condiciones salariales y laborales para los periodistas, porque todo aquello de la vocación, pasión, por ser un ente significativo en la sociedad, es real y necesario; la realidad muchas veces te doblega, cuando tú tienes que ir a emplearte en el Estado, muchos corresponsales dependen de un empleo del Estado o del empresariado y eso le pone mordazas a los periodistas, porque no pueden jugar ese rol real de equilibrio que necesita nuestra sociedad”.

Mientras que la Licda. Rosa Encarnación, conductora del programa “El Despertador”, del Grupo SIN, en su participación sobre la “Investigación y Opinión van de la mano”, afirmó que, a la hora de trabajar en un medio de comunicación, se tiene que hacer con mucha responsabilidad.

“El periodismo de investigación y opinión van de la mano de una vía, para ambas hay que estar concentrados en lo que se quiere lograr, no se deben mezclar las dos primeras con las Relaciones Publicas trabajando dentro del Estado. Mi pasión es la investigación y opinión porque te permite criticar y cuestionar lo que no está bien, si cogen mi área ustedes deben tener la certeza de que van a pasar trabajo y estarán tentados, me quedo con la ética y la honestidad, mejor que cualquier recurso económico”, dijo Encarnación.

En el panel participaron el Licdo. Cristian Cabrera, con el tema “Opinión pública y estabilidad social” y la Licda. Odalis Castillo, con el tema “Cambios sociales y transparencia a partir de la investigación periodística”.

En el encuentro participaron estudiantes de término de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

