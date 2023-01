Realizan jornada en beneficio de adolescentes y jóvenes embarazadas en zonas vulnerables de SDE

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Fundación Sonrisa de Ángel y la Parroquia San José Obrero, a través de la comunidad Alianza Eterna y la Pastoral Familiar, realizaron una jornada de charlas, toma de presión, oración y entrega de kits para adolescentes y jóvenes embarazadas radicadas próximo al río Ozama y otros sectores vulnerables de Santo Domingo Este.

La actividad fue bendecida por el reverendo padre Martín Tirapu, párroco de la Parroquia San José Obrero, lugar donde tuvo efecto la jornada, quien destacó que “el don de la vida es lo más importante. Pidamos al Señor valorar ese don que proviene de Dios que es la vida humana y alimentar la fe para que sean familias cristianas. Dios bendiga el fruto en sus vientres, que nazcan con deseos de vivir, de alabarle, trabajar y ser buenos ciudadanos cristianos”.

De acuerdo a un comunicado de este lunes, Tirapu pidió al Creador “atender los deseos de las gestantes, quienes suplican por los hijos que esperan, y concederles un parto feliz, que sus hijos se unan a la comunidad de los fieles, que sirvan en todo y alcancen finalmente la vida eterna”.

Posteriormente, las cerca de 40 madres y recién paridas recibieron charlas sobre la importancia de la lactancia materna para los recién nacidos e infantes, impartida por la licenciada Rosa Pagán, asesora en lactancia; y una segunda conferencia abordó el valor en la crianza en valores cristianos en la familia, dictada por la licenciada Ileana Arias, psicóloga, doula post parto y asesora en estimulación temprana.

Pagán explicó a las madres el proceso de lactar a los recién nacidos: “siempre que pegues al bebé al seno a libre demanda, vas a producir leche. A demanda es cada vez que él quiera. Lo pegas en el seno izquierdo hasta que se satisfaga porque deja de mamar, luego de unos 30 minutos si vuelve a pedir seno, lo acercas al mismo para garantizar que tomó toda la parte grasa de la leche materna que necesitaba. Transcurridos unos 35 o 40 minutos más, amamantas a la criatura en el seno derecho”.

Mientras, Arias reflexionó junto a las madres: “si quiero que mis hijos sean entes de bien, yo debo ser una persona de bien. Si reaccionamos diciendo estoy cansada de decirle lo mismo al niño, como padre, usted se descalifica en ese momento”.

Las madres participantes fueron sometidas a un tamizaje de presión arterial por un equipo de cinco médicos, procedentes del Hospital Padre Billini. El galeno Samuel López exhortó a las presentes “cuando sientan que no estén bien, cuando sientan dolor de cabeza, visión borrosa, mareo, debilidad; a veces cuando tengan algún tipo de hinchazón, no necesariamente es por tener presión alta sino mas bien del mismo embarazo, siempre acuda a su médico, tengan al día su presión. Ante cualquier anomalía, avísenle a su médico porque no solo es la vida del bebé, sino la de ustedes también”.

Esta acción de carácter orientativo además tuvo como finalidad prevenir la preeclampsia y eclampsia, siendo de las principales patologías que afectan o interrumpen la sana gestación. Cada embarazada recibió un informe con los datos básicos del estado de la presión, entre otros aspectos.

En tanto, fieles voluntarios realizaron oraciones para fortalecer la fe en las madres y elevar súplicas para que cada embarazada continúe con una adecuada evolución y un parto a término.

Entrega de Kits

Entre risas, concursos y canciones, las jóvenes embarazadas recibieron kits que contenían 80 pañales, wipes, toallas higiénicas, protectores de lactancia; medicamentos como vitaminas A y D, Natele, y refrigerios de galletas y jugos. Asimismo, recibieron guías impresas sobre los indicadores del desarrollo de los niños; regalos y bocadillos.

Las madres beneficiadas residen en los sectores El Dique, Ensanche Ozama, Club de Leones; también asistieron desde otras localidades como Los Frailes Primero y Villa Duarte, de Santo Domingo Este.

Donativos y voluntariado

Las donaciones fueron recabadas por generosidad de empresas, entidades públicas, feligreses y familias.

El cuerpo de galenos fue gestionado por Sor Trinidad Ayala Adames, madre superiora de las Hermanas Mercedarias de la Caridad, con sede en el Hospital Padre Billini.

Durante la jornada efectuada el domingo 18 de diciembre, el cuerpo de voluntarios estuvo conformado por la comunidad Alianza Eterna de la Pastoral Familiar y la delegación de Fundación Sonrisa de Ángel.

Relacionado