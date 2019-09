Realizan jornada de limpieza de playa en Fuerte San Gil

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – En el marco de la celebración del Día Internacional de Limpieza de Playas, celebrado este 16 de septiembre, la marca cerveza Corona realizó una jornada para interceptar el plástico de la playa Fuerte San Gil en el Malecón de Santo Domingo, como parte de la iniciativa 100 Islas Protegidas junto a la organización no gubernamental Parley for the Oceans que busca crear conciencia sobre el cuidado que merecen nuestros paraísos.

Promoviendo el mensaje de que “el plástico no pertenece al paraíso”, Loren Medrano, Gerente de Marcas Premium de Cervecería Nacional Dominicana, llamó a la población a sumarse y ayudar a proteger las playas disminuyendo cada día el uso de plásticos de un solo uso.

El amplio operativo de recogida de basura, que contó con el apoyo de Green Bowl, permitió que la marca en conjunto con decenas de voluntarios y voluntarias recolectase cientos de kilogramos de residuos plásticos.

Las jornadas de limpieza de playas son realizadas por cerveza Corona desde el 2018 como una forma de concientizar a la población sobre la importancia de mantener limpias las fuentes acuíferas y los litorales marinos, ya que, aproximadamente ocho millones de toneladas métricas de desechos de plástico se abandonan en las playas cada año, y se proyecta que para el 2050 habrá más plástico que peces en nuestros océanos. Hasta el momento, Corona ha llevado a cabo más de 30 jornadas de limpieza en playas y costas dominicana con la participación de alrededor de 1,500 voluntarios, recolectando un total de +6,500 kilogramos de plástico.

República Dominicana resalta como una de las locaciones clave para la marca de cerveza Corona a la hora de promover el valor de disfrutar al aire libre y proteger el medio ambiente. Junto a otros mercados como Colombia, Guatemala, Brasil, Inglaterra, y Australia, la marca trabaja continuamente para proteger los océanos y erradicar la contaminación marina ocasionada por el plástico.

Anuncios

Relacionado