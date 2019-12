Realizan jornada de donación de sangre para niños con cáncer

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Realizan este martes a nivel nacional e internacional la iniciativa global “un día para dar RD” que consiste en la donación de sangre.

La AFS Intercultura en República Dominicana y más de 50 organizaciones sin fines de lucro toman la iniciativa tras considerar la importancia de crear conciencia en los posibles donantes haciéndoles entender que esto puede salvarle la vida a otra persona.

De acuerdo con Pablo Vinas, representante en el país de AFS Intercultura, por esta razón están recibiendo personas, para que voluntariamente donen, para los infantes con cáncer que reciben apoyo de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI).

Sostuvo que, con la integración de cerca de 50 organizaciones, se busca promover el altruismo, cualidad esencial de un ciudadano global que ayuda a tener un mejor país.

“La jornada inició desde las 8:30 de la mañana de este martes y los requisitos exigidos para donar sangre se basan en tener, primero, voluntad de donar y ayudar al prójimo”.

Así como no haber padecido enfermedades transmisibles por sangre, no haberse realizado tatuajes en los últimos años, tener entre 18 y 65 años, gozar de buena salud, no consumir drogas endovenosas.

Asimismo, pesar más de 110 libras, no haber donado sangre en los últimos 3 meses los hombres y 4 las mujeres, no haber consumido alcohol en las últimas 24 horas, no haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales.

