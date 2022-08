Realizan gala premiere de la película “No digas mi nombre”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El cine de Caribbean Cinemas, fue el escenario perfecto para la realización de la gala premiere de la película “No digas mi nombre”.

El estreno de la cinta contó la presencia especial de los actores Brooklyn Wittmer, Cameron Arnett y Jason Barbeck, quienes compartieron con la prensa algunos detalles de la película, previo a la proyección en la sala de cine, además de tomarse fotos con los asistentes.

“No digas mi nombre”, el fuego interior de un alma invencible, es una película protagonizada por Brooklyn Wittmer (Adriana) e inspirada en la historia real de una sobreviviente del tráfico sexual y la trata de personas, la cual después de escapar de sus raptores, inicia un atormentado viaje de supervivencia mientras navega por el difícil camino hacia la recuperación.

Cameron Arnett, una de las estrellas de la exitosa película basada en la fe ‘Vencedor”, en esta ocasión interpreta a Bryan, un investigador de Seguridad Nacional y aborda las realidades de la trata de personas y lo que sucede después de que uno es rescatado del comercio sexual. Él espera correr la voz sobre los terribles hechos que existen detrás de esta forma de esclavitud.

Esta producción cinematográfica contó con la producción de Marty Jean-Louis y la dirección Federico Segarra y además participaron como actores: Cory Kays (Arthur), Anita Cordel (Dr. Gil), Dr. Joel C. Junter (Pastor), Jenny Porrata (Officer Carreras), mientras que la banda Miel San Marcos integrada por Samuel Morales, Josh Morales y Luis Morales trabajó en la musicalización.

La guionista Patricia Landolfi, quien también estuvo presente en la premiere contó cómo surgió esta historia junto a su esposo, la cual luego compartieron con el productor Marty, una pieza clave en la realización de la producción.

“No digas mi nombre”, el fuego interior de un alma invencible, estará disponible en las salas de cines desde este jueves 18 de agosto.

Original Title: No Digas Mi Nombre/ Don’t Say My Name

Country: USA

Original Language: English

Subtitles: Spanish

Film Genres: Drama

Type: Color

Run Time: 96 min.

Format: 4k

Aspect Ratio: Scope 2.39:1

Rating: PG-13

Release Date: (Have not been officially released)

Production Company: Selan Films / 24 Flix

Script Writer: Patricia Landolfi

Director: Federico Segarra

Executive Producer: Daniel Brunner, Melissa Brunner, Pierre Rumpf, Anh Le

Producer: Marty Jean-Louis

Associate Producers: Ray Aguerrevere, Sue Crampton, Chris Cuff, David Wise,

Patricia Landolfi, Federico Segarra

Director of Photography: Kevin Brewer

Post Production Company: Kappa Studios, LA California

Editor: Patrick Murphy

Original Score: André Barros

Sound Design: Joshua Caverson

Art Design: Sue Crampton

Cast: Cameron Arnett, Brookyn Wittmer, Cory Kays, Jennifer Porrata

Music Band: Miel San Marcos

Sinopsys: Based by true events, Don’t Say My Name tell the story of human trafficking survivor Adriana, after she bravely escape her captors. We’ll follow her harrowing journey of survival as she navigates recovery.

Basada en hechos reales, No Digas Mi Nombre cuenta la historia de Adriana, una joven sobreviviente de la trata de personas logra escapar valientemente de sus captores. Seguiremos el angustioso viaje de supervivencia mientras navega por el camino de su pasado.

