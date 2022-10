Realizan foro en procura de soluciones a prácticas que perjudican a las niñas y adolescentes de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este 11 de octubre y como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), en coordinación con el Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Ministerio de Educación, Ministerio de la Juventud, Ministerio de Salud (MSP) y Servicio Nacional de Salud (SNS), así como la Policía Nacional, Supérate, el Poder Judicial y Plan Internacional realizaron el primer foro internacional “Desafiando prácticas que perjudican a las niñas y adolescentes dominicanas”, con el objetivo de contribuir con el cambio de las normas que estimulan las uniones tempranas y el embarazo en la adolescencia.

Se trató de un espacio de diálogo y trabajo que forma parte de la iniciativa Fabricando Sueños que impulsa el UNFPA, con la colaboración de la Agencia de Cooperación Española (AECID), enfocada en empoderar a las niñas y adolescentes para presentarles la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida distinto a la maternidad y el embarazo en la adolescencia, a través de herramientas seguras, científicas y eficientes que permiten el fortalecimiento de su ciudadanía y las prepara para una vida independiente, saludable y libre de violencia.

La evidencia indica que contar con educación de calidad, incluyendo educación integral de la sexualidad, además de garantizar el acceso a servicios de salud sexual, reproductiva y la promoción de proyectos de vida, son elementos vitales para prevenir los embarazos no intencionales a temprana edad.

Según datos del Banco Mundial, la tasa de fecundidad adolescente nacional en 2019 se situaba en 92 nacimientos por cada 1,000 niñas de 15 a 19 años, duplicando la tasa mundial de 42. Solo en el 2021 nacieron 25,190 niños y niñas de madres adolescentes, lo que equivale a 69 nacimientos por día y representan el 22% de los nacimientos que ocurrieron en el país durante ese año. Esto está estrechamente vinculado al hecho de que cumplidos los 17 años, ya 1 de cada 4 adolescentes ha iniciado una unión y 27% de estas ha reportado demanda insatisfecha de métodos de planificación familiar.

En este sentido, en el marco del foro, las instituciones involucradas en el desarrollo, cuidado de la niñez y adolescencia dominicana intercambiaron experiencias sobre modelos de intervención exitosos, dirigidos hacia la prevención de embarazos, uniones tempranas y masculinidades positivas tanto a nivel nacional como internacional.

Las palabras de apertura de este evento estuvieron a cargo de la primera dama, Raquel Arbaje, en su calidad de presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia, quien afirmó que se está avanzando con una decisión nunca antes vista.

“No tengo dudas de que erradicaremos la cultura social que blanquea el drama de la unión temprana y la maternidad de niñas y adolescentes. Con nuestro trabajo sin descanso, vamos a conseguir acabar con ambas cosas, porque no son legítimas ni buenas, sino una bomba que hace saltar por los aires la posibilidad de que las niñas y las adolescentes se forjen una vida digna de ser vivida”, sostuvo Arbaje.

Al dirigirse a la audiencia, Luisa Ysabel Ovando, presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), destacó que “con la promulgación el 12 de enero de 2021 de la Ley Núm. 1-21 que prohíbe el matrimonio infantil y con la ejecución de la Política Nacional de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes, confiamos que se consolida el marco de garantías para la protección y el bienestar de la niñez”

En este sentido, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, indicó que la normalización social de las uniones tempranas y el embarazo adolescente, sigue afectando el presente y futuro y esto reduce las posibilidades para combatir la pobreza y agravan la desigualdad en la sociedad. Resaltó que aunque el trabajo restante por hacer es mayúsculo, el alto compromiso y los esfuerzos coordinados con importantes instituciones y organismos aliados permitirán que cada niña y adolescente viva libre de violencia, que se destaquen en las artes, en los deportes, en el estudio de las ciencias, en las tecnologías, “que vivan sanas y seguras, que sueñen y logren fabricar esos sueños”.

En su intervención, el ministro de la Juventud, Rafael J. Féliz, reafirmó su compromiso por la igualdad con la creación de entornos y políticas públicas más inclusivas y justas. “Desde el Ministerio de la Juventud estamos trabajando de la mano con UNFPA y el GANA, en el desarrollo de acciones de sensibilización para la prevención del embarazo en la adolescencia en todo el territorio nacional.

De igual manera, estamos fortaleciendo capacidades en temas de prevención de violencia y la desconstrucción de imaginarios sociales; así como impulsando acciones que promuevan a las niñas y adolescentes como agentes de cambio, permitiéndoles idealizar escenarios que generen en ellas planes de vida alternativos, brindándoles a su vez apoyos educativos y otras herramientas para su desarrollo positivo, que les abran las puertas a oportunidades infinitas que garanticen sus derechos y les den el poder de fabricar sus sueños”, expresó Félix.

Asimismo, la representante nacional de UNFPA, Sonia Vásquez, destacó la intención del foro internacional, que es estimular la sinergia entre instituciones gubernamentales, Sociedad Civil y otros sectores que trabajan por las Niñas y las Adolescentes, para juntos posicionar la desnaturalización de las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes.

Afirmó que el lema del Día de la Niña este año es “Ha llegado nuestro momento: nuestros derechos, nuestro futuro”, recordándonos que las niñas están preparadas para continuar avanzando y es momento de que los gobiernos, la sociedad, servidores y servidoras públicas, autoridades, sus familias, líderes comunitarias y el público en general se comprometa a invertir en un futuro que crea en su capacidad de organización, su liderazgo y su potencial”.

Campaña “Creo en tu Poder”

Durante la actividad también se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña “Creo en tu Poder” que bajo el lema: “Todas las niñas y adolescentes tienen derecho a fabricar sus sueños”, tiene el objetivo de promover el poder que tienen las chicas de desarrollar un proyecto de vida distinto a las uniones tempranas y al embarazo adolescente y en la cual están llamados a involucrarse todos los sectores de la sociedad. Dicha iniciativa fue presentada por tres adolescentes que forman parte de los clubes de chicas Fabricando Sueños.

El evento contó además con la participación de instituciones y organizaciones locales con experiencias de trabajo centradas en niñas y adolescentes como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), el Gabinete de Políticas Sociales y CEDI-Mujer, Profamilia, Save the Children, CIPAF, Girls not Brides Days for Girls, Children International, entre otras.

