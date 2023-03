Realizan conferencia Prevención Integral de Fraudes en entornos digitales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Debido a que República Dominicana se ha convertido en un foco importante para promover nuevas inversiones en el sector tecnológico en América Latina y El Caribe, EQUIFAX, realizó la conferencia denominada Prevención Integral de fraudes en entornos digitales, presentada por el chileno, Carlos Osuna Zemelman, experto en estrategias de prevención, detección, control y protección de fraudes en canales digitales.

Cristian del Rosario, vicepresidente de servicios bancarios de EQUIFAX para República Dominicana, introdujo al experto de la mencionada empresa multinacional, destacó que el mundo digital cambia rápida y constantemente y con ello e las interacciones digitales.

«Las soluciones tecnológicas que incluyan protección contra el fraude y que apalanquen sus herramientas en inteligencia artificial y machine learning, ayudarán a minimizar estas fricciones entre usuarios y comercio electrónico, elevando así la calidad de sus ingresos y la confianza en transacciones digitales», expresó del Rosario.

El conferencista Carlos Osuna Zemelman, aseguró que República Dominicana tiene todas las condiciones para continuar robusteciendo los entornos digitales contra fraudes ante la usurpación de identidad, creación de cuentas falsas en entornos digitales, violación a los mecanismos de reconocimiento en datos biométricos, clonación de datos relacionados a métodos de pago como tarjetas de crédito, billeteras digitales, incongruencias entre direcciones de compra, de envío y de transacción, identificación de dispositivos y de huella digital.

Según datos de PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey 2022, el mercado mundial del E-commerce Fraud Market, crecerá a US 7,5 billones en 2025; 29 % de las empresas han experimentado nuevos fraudes cibernéticos y mayores riesgos desde el inicio de la pandemia en 2020; para 2022 el 91 % de los ciberataques que prosperan involucran Phishing; 13 % es el incremento de fraudes en apertura de nuevas cuentas; US $206K millones en pérdidas por fraude en e-commerce en todo el mundo entre 2022 y 2025.

Osuna Zemelman, aprovechó la ocasión para dar a conocer en el mercado dominicano la plataforma tecnológica Kount como una solución integral de alto nivel para la prevención, detección, control y protección de fraudes en canales digitales, además de su usabilidad en el manejo de riesgos en operaciones convergentes en el ecosistema digital.

La plataforma Kount, es un activo integral de prevención de fraudes enfocado a empresas que cuentan con operaciones digitales altamente recurrentes de e-commerce, innovación y transformación digital; cuenta con una red global de datos compuesta por compañías e industrias de todo el mundo, miles de millones de identificadores en tiempo real a través de Inteligencia Artificial y Machine Learning, permite que las señales de fraude sean procesables.

En marzo de 2022, EQUIFAX adquirió DataCrédito y desde entonces la transición se ha enfocado en llevar al mercado dominicano soluciones de alto valor agregado para sus clientes y una estrategia de cercanía con el consumidor, instalando dos quioscos de atención en Downtown y Megacentro que fungieron como clínicas financieras donde los consumidores pudieron obtener su score de crédito, efectuar reclamaciones y actualizar su información en el buró sin costo alguno, como parte de su compromiso social con los dominicanos.

Sobre EQUIFAX

Equifax es una compañía global de datos, analítica y tecnología que cree firmemente en que el conocimiento impulsa el progreso. Mediante la combinación de datos, análisis y tecnología únicos, con una pasión por servir a los clientes a nivel mundial, crea soluciones que impulsan las decisiones para hacer avanzar a las personas. Son promotores de la inclusión y educación financiera a nivel local y global. Como player comprometido y agente de cambio preocupado por la morosidad y la bancarización de la población, continuarán promoviendo el acceso al crédito y educación financiera integral de las personas para hacer más eficiente y equitativo el sistema económico-social.

