Realizan con éxito torneo de golf a beneficio de la Fundación Damas de Negro

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- Con la participación de decenas de jugadores de golf de todo el país, se realizó con éxito la primera edición del “Blue Charity Golf Tournament”, a beneficio de la fundación Damas de Negro, organización sin fines de lucro, que trabaja en favor de los derechos de niños, jóvenes y adultos con el espectro de autismo en República Dominicana.

La actividad, encabezada por Willy González y el actor Anthony Álvarez, se llevó a cabo en las instalaciones del Playa Dorada Golf Course, Puerto Plata, con el Américo Núñez y Mirla Córdova, así como Lissette Goriup, subdirectora provincial de turismo de la provincia.

El evento deportivo inició con las palabras del actor Anthony Álvarez, quien agradeció el respaldo de los jugadores y patrocinadores que se sumaron a esta iniciativa: “Queremos agradecer a todos los presentes por su apoyo, contribución y por unir sus voluntades por esta noble causa”.

Por su parte, Willy González, presentador del programa Rututiando por Super Canal 33, mostró su satisfacción por el éxito del torneo: “Nos sentimos felices y muy orgullosos, porque gracias a este evento podremos ser de ayuda para un segmento vulnerable de nuestro país, como son las personas con el espectro de autismo de escasos de recursos y sus familias”

González, aprovechó el momento para agradecer a los patrocinadores que hicieron posible este torneo como fueron: El Nuevo Diario, Playa Dorada Golf Course, Betcris, Gillette, Oral B, Parada Jhoan, Blue Jacktar, Lado Digital, Homewood Suites by Hilton Santo Domingo, La Catalina, Mamitas Tequila, Four Loko, Maravilla Beachfront Eco Lodge, Brugal y el Hotel Gran Ventana.

Los ganadores del “Blue Charity Golf Tournament”, que participaron bajo modalidad de Scramble en parejas, en las categorías A, B y Damas, fueron: en el primer lugar, Edwin López, Junior Gómez y Jorge Arribe, Juan A. Morales en el segundo lugar de la categoría A. Mientras que para la categoría B, Winston Peña, Jorge Luis Castillo en el primer lugar y Apolonio Santana, Joan Ortega en el segundo lugar. Así mismo, se destacan como ganadoras para la categoría Damas, Okhee Shin, Camila Yoo y Smil Collado, Yandery Soto, primer y segundo lugar respectivamente.

Al finalizar el evento, la directiva de Damas de Negro, agradeció a los organizadores, patrocinadores y jugadores, por tomarles en cuenta para ser la fundación auspiciada: “Valoramos este tipo de iniciativas que ponen en el ojo público a las personas con el espectro de autismo y la realidad que viven sus familias. No obstante, valoramos más el apoyo de quienes se solidarizan aunque no tengan familiares con la condición”, expresó su presidenta, Miosotis Arias.

Se recuerda que “Damas de Negro”, es una fundación sin fines de lucro, que lleva varios años trabajando en favor de niños, jóvenes y adultos con autismo, quienes recientemente marcharon al Congreso en demanda de la debida aplicación la ley 05-13 sobre discapacidad.

