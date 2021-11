Realizan 1ra. Muestra de Cortometrajes en La Romana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA. – El pasado sábado se celebró la primera Muestra de Cortometrajes en la Alianza Juvenil de la ciudad de La Romana y contó con la proyección de varios cortometrajes, reconocimientos y premios.

La Romana se vistió de gala para acudir a la 1ra Muestra de Cortometrajes La Romana 2021, evento que contó con la participación de diversos actores de nivel internacional.

Johnnié Mercedes, Lucrecia Gutiérrez, Thelma Fulgencio, José Manuel Rodríguez, fueron algunos de los Actores que acudieron al evento, en el cual pudieron ver varios cortometrajes de los estudiantes de la escuela de cine LUCA.

Fragiles, Amor de Madre y El Ultimo son los títulos de los cortometrajes realizado por los estudiantes Juan Hughes, Paola Yismeiry, Huascar González, Claudia Dobrowolska, Alexandra Beras, Carlos Berroa y Yanna González, estos supervisados por el director de la escuela LUCA Keisi Abad.

Johnnié Mercedes expreso: ‘‘Lo que vi me lleno de entusiasmo. El atreverse, el hacerlo, muchas veces soñamos y soñamos y nos quedamos hay y no nos atrevemos hacer las cosas por miedo. Y solamente se crece cuando el miedo no nos detiene.’’

También se reconoció el trabajo del actor dominicano Johnnié Mercedes, al igual que reconocieron la colaboración de Jean-Marie Giraldi Directora de Aldea Cultural entre otros.

Al finalizar otorgaron dos premios a Claudia Dobrowolska y Juan Hughes por su alto desempeño en el taller y producción de los cortometrajes.

