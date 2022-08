“Reajuste salarial a trabajadores debe ser general”, sugiere la secretaria de Asuntos Laborales del PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Maritza Hernández, exministra de Trabajo y secretaria de Asuntos Laborales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), consideró este viernes que el aumento salarial a trabajadores sea general e incluya hasta los pensionados.

“El aumento salarial debe ser general a empleados públicos y privados, incluyendo los pensionados, porque la inflación de estos dos años, ha sido una de las más altas que hemos vivido los dominicanos”, manifestó.

La también aspirante a la candidatura Presidencial del PLD, aclaró que eso quiere decir que el Ministerio de trabajo es la columna vertebral de la paz laboral y tiene que tener una misión de vinculación, pero no de intromisión.

“Precisamente, a veces, me llama la atención como los funcionarios quieren usurpar las funciones de comités en temas que tienen debajo de ello por solamente buscar un populismo y eso es preocupante”, explicó al participar en el programa “Hoy Mismo La Súper 7” al referirse a declaraciones del actual ministro de Trabajo.

Agregó, que en su momento habrá temas laborales de los que se tendrá que hablar con todos los sectores. “Quiero hacer una recomendación al ministro de Trabajo en estos momentos en donde él manda cartas a los sectores de la vida nacional productivos para hablar del tema del aumento salarial. Que por favor se deje asesorar”, expresó.

La política sostuvo que quien tiene que dilucidar ese punto con los diferentes sectores, es el Comité Nacional de Salarios, que es la estructura especializada para resolver ese aspecto.

“El ministro de Trabajo no debe llamar a los sectores , los llama el Comité Nacional de Salarios porque es lo que le da el enfoque legal y él es una persona capacitada y todo lo demás y a veces hay que dejar un poco porque él es la instancia superior si ocurriera un impasse de la aceptación de una de las partes de ese aumento salarial y cuando tú debes ser juez y parte , tú no puedes ser parte si tú vas a ser juez, o sea que vas a tener la apelación, en pocas palabras para los que no lo entienden”, Puntualizó.

Se recuerda que el tema salarial está en el debate a partir de la posición del Consejo Nacional de la Empresa Privada que sugiere al sector empleador realizar un ajuste voluntario de salarios, tomando en cuenta los niveles de inflación experimentados en el país durante el último año.

