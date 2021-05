Reaccionan ante entrevista que le harán a Abinader “a casi un año” de gestión

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -A nueve meses de gestión del actual Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) los periodistas Huchi Lora y Alicia Ortega les realizarán este miércoles una entrevista al presidente Luis Abinader.

La entrevista especial titulada “a casi un año”, que está pautada para las 9:00 p.m. a través de varios canales de TV, emisoras y redes sociales, ha causado reacciones entre los usuarios, quienes han sugerido preguntas y han indicado que la misma ha sido arreglada y revisada por Abinader.

Ricardo Ripoll le sugirió a los entrevistadores que “dentro de las preguntas incluyan, ¿Por qué Abinader no ha cancelado a los hijos de José Tomás Pérez, de Martínez Pozo, a la penquita, a Delis Herasme, a la esposa de Freddy Pérez, entre muchos otros?”.

Nathallie González redactó “yo Alicia no me habría prestado para eso. ¡A Nuria sino se lo hacen! Preguntas arregladas y ya revisadas por él, con libreto, editado y todo. Eso no es entrevista, eso es una conversación televisada. Insisto Alicia no debió estar ahí…”.

“Ya está arreglada esa entrevista, no somos pendejos, el 30% de mis fondos de la AFP es que quiero”, indicó Lewis Martínez, identificado como El Pachá, en Twitter.

Se recuerda que el mandatario informó que en la entrevista conversarán sobre las principales acciones tomadas por el Gobierno que dirige durante el tiempo que tiene en el Estado.

