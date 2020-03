VÍDEO: RD vence a Jamaica y hace historia al meterse en semifinales Premundial Femenino

EL NUEVO DIARIO, SAN CRISTÓBAL.- La República Dominicana se afianzó de Mía Asenjo para continuar escribiendo la mágica historia al vencer 2-1 a Jamaica por los cuartos de final del Campeonato Premundial Femenino Sub-20 de Concacaf, partido celebrado este miércoles en el Estadio Panamericano de San Cristóbal.

La delantera marcó un golazo de antología que puede ser considerado el mejor del certamen y con el, selló el pase de las dominicanas a las semifinales.

Las chicas han logrado la mayor hazaña en la historia del fútbol dominicano en cualquiera de sus categorías, en competencias para clubes, selecciones y sexo. Nunca antes algún representante del balompié quisqueyano había estado entre los mejores cuatro de Norte, Centroamérica y El Caribe.

En las primeras de cambio el compromiso se tornó bastante disputado. Sobre los 12’ la escuadra local se salvó gracias a la buena intervención de Nayeliz López, quien salió para cortar un pase al vacío que intentaba poner mano a mano a la atacante Marlee Fray. Poco después, las quisqueyanas ripostaron en una buena contra, mediante un pase largo de Alexa Pacheco para Alyssa Oviedo, quien encaró a las defensoras y cuando estaba dentro del área sacó el remate, pero lo desviaron al tiro de esquina.

Cerca de la primera media hora del partido, Dominicana gestó una buena jugada por la banda derecha con la participación de Kristina García y Jazlyn Oviedo que terminó con un disparo de Mía Asenjo, aunque con poca potencia.

History for 🇩🇴 Dominican Republic! 🙌

For the first time in history at any level for men’s or women’s football, Dominican Republic advance to a semi-final of a @Concacaf finals competition. They will face the winner of USA-CAN.

Road to #U20WWC | #CU20 https://t.co/0sXzcxrMWe

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) March 4, 2020