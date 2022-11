RD va este martes ante Cuba en partido que rendirá homenaje a Jonathan Faña

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La selección absoluta de República Dominicana enfrentará a su similar de Cuba este martes 15 y viernes 18 de noviembre de 2022 en el Estadio Cibao FC de la ciudad de Santiago de los Caballeros y en el Estadio Panamericano de San Cristóbal respectivamente. Los compromisos son de carácter preparatorio para la ventana final de la Liga de Naciones de Concacaf 2022-2023 que se disputará en marzo próximo y servirá para homenajear al histórico delantero de la Sedofútbol Jonathan Faña.

Este lunes comparecieron en rueda de prensa los seleccionadores nacionales y algunos jugadores de cada país para compartir el abreboca de estos desafíos entre dos rivales que se conocen muy bien.

Por la Sedofútbol estuvieron atendiendo a los representantes de los medios de comunicación el director técnico interino, Walter Benítez; y los futbolistas Jean Carlos López y el homenajeado Jonathan Faña -quién fue llamado a la selección para rendir un tributo a la gran trayectoria que tuvo como jugador y quien vistió la camiseta nacional por muchos años-.

Benítez inició agradeciendo la presencia y cobertura que se le ha venido otorgando a la Sedofútbol, al tiempo que manifestó, “Estamos preparando todo para estos amistosos ante la selección de Cuba, llegamos en un momento importante y creemos que los jugadores que tenemos hoy en esta convocatoria van a dar lo mejor de sí. Estamos concentrados y motivados para hacer buenos partidos ante este equipo y esperamos estar a la altura del rival”.

“Contento de estar nuevamente en la selección, creo que tenemos un gran grupo, los muchachos están muy contentos de estar acá y dispuestos a dar lo mejor para poner el nombre de nuestro país en alto siempre”, expresó el mediocampista Jean Carlos López, quien portará la banda de capitán durante la etapa de Walter Benítez según lo comunicó el propio entrenador.

Por su parte, Jonathan Faña, histórico jugador del fútbol de nuestro país será homenajeado durante esta doble cartelera para hacer el retiro oficial como jugador activo de la selección nacional, por lo que se mostró, “Agradecido por la oportunidad de estar acá una vez más, estoy supercontento y feliz de estar en el grupo, de lo que va a suceder este martes. Este es un buen grupo, hay una buena mezcla de jóvenes y veteranos. El día de mañana y el viernes van a ser dos partidos muy reñidos e intensos, vamos a salir a dar lo mejor de nosotros”.

“También debo agradecer al presidente de la Fedofútbol, Rubén García, porque me sorprendió cuando me llamó para comunicarme que me permitirían vivir este momento tan especial y con el que tanto soñé. Y por supuesto que este momento va dedicado a Dios, mi familia, mis hijos, a Jorge Bauger -por llevarme a la internacionalidad-, a Jesús María Hidalgo -por mis inicios-, y a todos los que de una u otra manera influyeron en mi carrera que son muchos”, terminó diciendo al atacante que vivirá su último partido con la Sedofútbol.

El partido de este martes iniciará a las 7:00 de la noche en el Estadio Cibao FC de la ciudad de Santiago de los Caballeros y será transmitido a través del canal de Youtube Fedofútbol Oficial.

El costo de la boleta es de 200 pesos dominicanos por persona y las mismas estarán a la venta en las taquillas del estadio.

