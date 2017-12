RD una isla de felices navidades en medio del caos de América Latina

Los dominicanos deberíamos tomar una cámara de las que dan imágenes en 360 grados para mirar lo que ocurre en los países de America Latina en este final del año 2017, a ver si valoramos, pensamos en proteger lo que tenemos y disfrutamos de estos tres cuartos de isla que parecen haber escapado, hasta ahora, al caos y el desorden que nos rodea.

En el día de ayer la BBC publicó un articulo sobre los países de la región que se habían enriquecido, en términos de Producto Bruto Interno, y los que se habían vueltos mas pobres, ratificando lo que dicen todos los indicadores publicados por los organismos internacionales, de que Panamá (5.0%) y República Dominicana (4.9%) fueron los que mas crecieron y Venezuela (-9.7%) fue el que mas se empobreció.

Lo que quiere decir que en términos económicos, los miles de automóviles que vemos en las calles de nuestras ciudades, los artículos de consumo comunes en las casas de los dominicanos, la gran cantidad de construcciones de unidades habitacionales y hasta presencia de gran cantidad de migrantes de otros países que vienen al nuestro en busca de mejor vida, no son un espejismo sino la muestra de un fuerte crecimiento económico sostenido durante los últimos años.

También la República Dominicana ha podido convertirse en un país autosuficiente en términos de producción agropecuaria, de tal modo que hoy en día somos capaces de alimentar los 11 millones que son nuestra población nativa, mas exportamos a Haití, a la Unión Europea, a Estados Unidos y ahora tenemos una ofensiva empresarial y gubernamental para exportar nuestros productos a las islas del Caribe.

Le damos de comer con los frutos de nuestra tierra a los casi 7 millones de turistas que nos visitan cada año, lo que es una muestra patente de que hemos sido capaces de construir una base productiva con cierto nivel de eficiencia y rentabilidad que ha estimulado a los campesinos a seguir produciendo y en cierto modo estimulado la permanencia de esta mano de obra que anteriormente iba a poblar los cinturones de miseria de nuestras grandes ciudades.

Para los que tanto critican y se quejan cuando hablamos de la necesidad de mantener el equilibrio macroeconómico que ha caracterizado a la República Dominicana desde el año 2004 hasta la fecha, es porque la responsabilidad con que se ha manejado nuestra economía ha permitido el crecimiento acelerado y sostenible de que disfrutamos, mientras a nuestro alrededor el mundo parece que se cae a pedazos para millones de nuestros hermanos latinoamericanos que viven en países mucho mas ricos y grandes que el nuestro.

El aumento del PIB con baja inflación y equilibrio de la tasa de cambio, es lo que abre las puertas al capital extranjero, la inversión en la zona hotelera, el crecimiento de nuestra producción agrícola, las construcciones por parte del sector privado, la disminución de la pobreza y la pobreza extrema, en fin, todo lo que caracteriza al país en que vivimos este fin del año 2017, a pesar del escepticismo que existe en el discurso de una parte de nuestros políticos, que parecen frustrados por no poder revertir lo que hemos logrado.

Es verdad que somos una isla geográfica convertida en una isla de oportunidades para los que ven morir sus esperanzas en sus propios países, solo que muchas veces lo mas difícil es asumir verdades cuando estamos llenos de la frustración que nos causa el no ver colmados nuestros deseos y no entender los procesos que se estan produciendo en nuestro derredor, esto es lo que ocurre con los que en nuestro país se dedican a la política, no han llegado a entender el proceso que estamos viviendo.

Los dominicanos vivimos unas activas y alegres navidades mientras en los países a nuestro alrededor se multiplican los problemas, miremos hacia el este y veremos a Puerto Rico a oscuras meses después del paso del Huracán María y sin esperanza de solución en el corto plazo por los graves problemas económicos que le ha producido el deficit al gobierno del casi territorio de los Estados Unidos.

Hacia el oeste la situación no es mejor, Haití con un raquítico crecimiento económico seguirá siendo por bastante tiempo el país mas pobre de América, Cuba se hunde aun mas en una crisis crónica de producción y abastecimiento para una población que parece ser llevada de nuevo a otro ¨periodo especial¨ por la ausencia de soluciones practicas que suplanten la retórica de los comunistas.

En Centroamérica lo que vemos son crisis políticas con sustitución de gobiernos por las voces de la calle, protestas y violencia que impiden un clima favorable a la inversión, grandes territorios donde impera la ley del crimen organizado en pandillas callejeras y hacia el norte en Mexico, la violencia ha destruido lugares tan emblemáticos como Acapulco que se ha convertido en una de la ciudades mas violentas del mundo fruto del enfrentamiento entre bandas vinculadas al narcotráfico.

Hacia el sur, el otrora rico Venezuela es un país donde sus habitantes buscaron que comer en los basureros en estas navidades, en Brasil millones de sus habitantes volvieron a ser pobres con el hundimiento de su economía y la desconfianza que provoca el gigante latinoamericano en los mercados internacionales y por lo tanto el hambre y la miseria retornó a sus casas de repente y sin avisar.

Crisis política en Perú donde la gente esta mas pendiente de PPK y Fujimori que de los arbolitos de navidad y las lucecitas multicolores, enfrentamiento en Ecuador donde Lenin Moreno permitió que se juzgara y condenara hasta a su vicepresidente, ordenes de prisión en Argentina contra Cristina y la mayoría de sus colaboradores mientras crecen los enfrentamientos en las calles entre las fuerzas del orden y los grupos radicales del peronismo en contra del gobierno de Macri.

Esta es un vistazo al mundo que rodea a la República Dominicana, nosotros que hemos sido acompañados de ¨buen viento¨ hasta ahora, deberíamos sentarnos a reflexionar ya que acaban de pasar las fiestas navideñas y plantearnos seriamente sostener el proceso político que vivimos, porque es verdad que vivimos en una isla donde podemos estar en paz y vivir unas alegres navidades, otros no tienen esa suerte.

