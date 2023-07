RD tendrá a ocho jugadores en el Juego de Estrellas de Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los rosters completos de los equipos de la Liga Nacional y Americana para el Juego de Estrellas 2023 fueron anunciados este domingo, figurando entre ellos ocho jugadores dominicanos.

Seis de los peloteros que asistirán al partido de meda temporada forman parte del equipo de la Liga Americana y dos en la Nacional.

Por la Americana estarán en acción Vladimir Guerrero Jr. y José Ramírez como jugadores de ofensiva y los lanzadores Framber Valdez, Luis Castillo, Emmanuel Clase y Félix Bautista.

En la Nacional lo harán Juan Soto y el derecho Camilo Doval.

ALINEACIONES TITULARES

LIGA AMERICANA

C: Jonah Heim (TEX)

1B: Yandy Díaz (TB)

2B: Marcus Semien (TEX)

3B: Josh Jung (TEX)

SS: Corey Seager (TEX)

OF: Mike Trout (LAA)

OF: Randy Arozarena (TB)

OF: Aaron Judge (NYY)

BD: Shohei Ohtani (LAA)

LIGA NACIONAL

C: Sean Murphy (ATL)

1B: Freddie Freeman (LAD)

2B: Luis Arraez (MIA)

3B: Nolan Arenado (STL)

SS: Orlando Arcia (ATL)

OF: Ronald Acuña Jr. (ATL)

OF: Mookie Betts (LAD)

OF: Corbin Carroll (AZ)

BD: J.D. Martinez (LAD)

Lanzadores, L.N.

Zac Gallen (AZ)

Spencer Strider (ATL)

Bryce Elder (ATL)

Justin Steele (CHC)

Mitch Keller (PIT)

Josiah Gray (WSH)

Clayton Kershaw (LAD)

Marcus Stroman (CHC)

Alexis Díaz (CIN)

Josh Hader (SD)

Devin Williams (MIL)

Camilo Doval (SF)

Suplentes, L.N.

Matt Olson (ATL)

Ozzie Albies (ATL)

Austin Riley (ATL)

Dansby Swanson (CHC)

Pete Alonso (NYM)

Will Smith (LAD)

Elias Díaz (COL)

Jorge Soler (MIA)

Lourdes Gurriel Jr. (ARI)

Nick Castellanos (FIL)

Juan José Soto (SD)

Lanzadores, L.A.

Shohei Ohtani (LAA)

Gerrit Cole (NYY)

Luis Castillo (SEA)

Sonny Gray (MIN)

Nathan Eovaldi (TEX)

Kevin Gausman (TOR)

Shane McClanahan (TB)

Framber Valdez (HOU)

Michael Lorenzen (DET)

Kenley Jansen (BOS)

Emmanuel Clase (CLE)

Félix Bautista (BAL)

Yennier Canó (BAL)

Suplentes, L.A.

Salvador Pérez (KC)

Adley Rutschman (BAL)

Vladimir Guerrero Jr. (TOR)

Whit Merrifield (TOR)

Bo Bichette (TOR)

José Ramírez (CLE)

Brent Rooker (OAK)

Luis Robert (CWS)

Austin Hays (BAL)

Yordan Álvarez (HOU)

Adolis García (TEX)

