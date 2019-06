RD será sede de la XXI Olimpiada de Matemática de Centroamérica y el Caribe

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Educación de la República Dominicana, anunció que se celebrará en nuestro país la XXI Olimpiada de Matemática de Centroamérica y el Caribe desde este lunes 17 hasta el viernes 21 de junio, con la participación de delegaciones estudiantiles de de delegaciones estudiantiles de 13 países.

El MINERD es la institución que encabeza la gestión del evento y contará con más de 150 estudiantes, jueces, tutores e invitados especiales entre ellos representantes de Colombia, Puerto Rico, Guatemala, Cuba, Jamaica, Haití, Honduras, Venezuela, Panamá, Nicaragua, El Salvador, México, Costa y República Dominicana como país anfitrión.

Una nota de prensa del Ministerio de Educación indica que la delegación nacional está compuesta por los estudiantes Amelia Gómez, de cuarto grado de secundaria; Ángel Ureña, de quinto; Ángel Torres, de sexto, y Gleidy Espinal, de cuarto.

La nota expresa que todos esos estudiantes tuvieron que pasar las pruebas en las competencias distritales, regionales y nacionales para luego ser elegidos como representantes locales.

Datos

El objetivo de esta competencia es promover la participación de los países de la región en concursos olímpicos de matemáticas, además de identificar jóvenes con talento para esta disciplina y fomentar el intercambio de experiencias académicas para fortalecer las relaciones bilaterales.

Las reglas establecen que los participantes no deben haber cumplido los 16 años, no pueden haber participado más de una vez, no haber participado en la Olimpíada Iberoamericana de Matemática o en la Olimpíada Internacional de Matemática, además de no haberse matriculado en una universidad.

Los premios consisten en medallas de oro, plata y bronce, menciones honoríficas y entregas especiales. Todos los ganadores también reciben un diploma que los certifica como victoriosos del concurso.

Participación dominicana

La primera participación de la República Dominicana en las Olimpiadas de Matemáticas de Centro América y el Caribe fue en 1999, cuando se celebraron en Costa Rica. Los primeros reconocimientos los recibieron los estudiantes Wendy Mejía Mercedes y Caled de la Cruz Paulino en la versión IX en Mérida (Venezuela).

En el 2013, en la XV Olimpiada de Matemática de Centroamérica y el Caribe celebrada en Nicaragua, los dominicanos ganaron la copa El Salvador, uno de los premios más codiciados porque representa al país que ha obtenido el mayor crecimiento relativo en las últimas entregas.

