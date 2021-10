RD saluda congresistas de EE.UU. dejen fuera de nueva de ley impuestos al tabaco y cigarrillos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, valoró como positivo el avance del proyecto de Ley Build Back Better en EE.UU., que mantendrá fuera de su alcance lo relacionado a la exportación del tabaco y de cigarros.

“Saludamos el avance de las discusiones del proyecto de Ley Build Back Better en EE.UU, cuya versión actual deja fuera de su alcance al tabaco y cigarros. Originalmente, el Tobacco Tax Equity, hubiese implicado un impacto de hasta un 600% a nuestras exportaciones”, manifestó Bisonó este viernes en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje escribió que “desde el @MIC_RD seguimos defendiendo al sector, los empleos que genera y los casi mil doscientos millones de dólares que exportaremos este año, dándole al tabaco y a nuestros cigarros el lugar que se han ganado como producto estrella de nuestro país”.

El ministro argumentó que de aprobarse la Ley Build Back Better en EE.UU. como estaba planteada en un principio, “afectaría sustancialmente las exportaciones de cigarros y se perderían más de 40 mil empleos directos y mucho más indirectos”.

“Ante una eventual aprobación de esta ley nuestras exportaciones de cigarros, se afectarían en más de US$650 millones solo en el primer año y perderían por encima de los 40 mil empleos directos y un número superior de indirectos”, tuiteó Bisonó.

El programa Build Back Better for The World es una alternativa liderada por EE.UU. para competir con el programa de obras públicas y comercio internacional Belt and Road de China.

