RD recibe US$15 millones del Fondo Mundial para programa del VIH

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los representantes del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA) y el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP), presentaron la iniciativa denominada “HACIA EL 93-93-93 EN REPÚBLICA DOMINICANA”.

La iniciativa cuenta con un financiamiento de quince millones novecientos noventa y cinco mil quinientos sesenta y cuatro dólares (US$ 15.995.564.00), proveniente del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.

El doctor Rafael Enrique González, director ejecutivo de CONAVIHSIDA, dijo que con este acuerdo se fortalecen aún más las acciones del Ministerio de Salud Pública en beneficio de la salud colectiva de la población y sus distintos grupos de riesgo.

De su lado, el doctor Víctor Pou Soares, director general del Instituto, explicó que esta alianza público-privada contribuirá iniciar las acciones de reducir nuevas infecciones en las poblaciones clave y aumentar las expectativas de vida en personas que viven con el VIH en la República Dominicana, de manera sostenible.

El ingeniero José Vicente Ruiz, director administrativo-Financiero de la Unidad de Proyecto del IDCP, explicó “la primera partida será distribuida en 16 organizaciones no gubernamentales; el programa Dirección de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y Sida (DIGECITSS) y el Servicio Nacional de Salud (SNS) quienes reciben la suma de RD$36,988,119.21 para el inicio de las acciones de varias instituciones con misiones en el campo de la salud”.

González y Pou Soares precisaron que en esta primera etapa estará dirigida a las mujeres que informan haber tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, obsequios, bienes o servicios en los últimos seis meses.

También se priorizan los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) entre los 15 a 59 años, que reportan haber tenido sexo anal u oral con otro hombre en los seis meses previos a la recolección de datos; personas de nacionalidad haitiana residentes en el país y persona que se identifica con el género opuesto al asignado al sexo biológico con el que fue registrado al nacer y que ha tenido relaciones sexuales en los seis meses anteriores.

Las Organizaciones No Gubernamentales están conformadas por Grupo de Autoayuda Amigos Siempre Amigos (ASA), Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), Aid For Aids Dominicana (AFA), Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH), Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos, Inc. (MOSCTHA), Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, Inc. (IDDI), Fundación Humanismo y Democracia, (H+D RD).

Asimismo, Trans Siempre Amigas (TRANSSA) Comunidad de Trans-Trasvesti Trabajadoras Sexuales Dominicanas (COTRAVETD), Asociación para la Promoción de la Vida (COOVIDA), Centro de Orientación e investigación integral (COIN), Asociación Dominicana de Planificación Familiar (ADOPLAFAM), Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), Asociación Pro Bienestar de la Familia (PROFAMILIA), Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y SIDA (ASOLSIDA), Mesón de Dios, Programa de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA (DIGECITSS) y Servicio Nacional de Salud (SNS).

En el acto participaron el Melvin Brioso Zapata, José Vicente Ruiz, doctora Rosa Sánchez, Eimy Estévez, Ingrid Melo y Alan Quezada. También asistió el presidente de la Coalición de Organizaciones no Gubernamentales Lucha contra el Sida de República Dominicana (COALICIÓN ONGSIDA), Santos Rosario.

El Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria fue creado con el fin de incrementar radicalmente los recursos de lucha contra las tres enfermedades más devastadoras existentes en el mundo y de dirigir dichos recursos a las áreas más necesitadas.

