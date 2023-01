RD ocupa el lugar 16 de 198 países en Índice Mundial de Libertad Electoral

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La República Dominicana escaló 24 peldaños en el Índice Mundial de Libertad Electoral, superando a países como Estados Unidos, España, Francia, etc.

Esta es la primera nación de Latinoamérica y el Caribe en obtener ese logro, al ocupar la posición 16 de 198 países, según refleja el informe de la Fundación para el Avance de la Libertad.

El mismo, resalta en el año 2022 la libertad electoral, también continuó en situación precaria, “en un mundo donde siguen avanzando los posicionamientos populistas y nacionalistas y la democracia iliberal”.

Critica que todavía hay países en el mundo en los que no se celebra ningún tipo de elección o de referéndum o bien se celebran sólo algunos tipos de elecciones o consultas, además de otras naciones donde el voto es obligatorio “e incluso con fuertes sanciones para quienes no ejerzan el sufragio activo, concebido no como un derecho sino como una obligación de imposición estatal”.

El informe destaca que la verdadera libertad electoral permite que todos los ciudadanos tengan la misma oportunidad de votar, eligiendo entre una lista de candidatos a los que no se les ha impedido concurrir o presentar su programa. Agrega que las votaciones se celebran sin corrupción ni coacción y los ciudadanos tienen derecho a protestar y expresarse contra los candidatos.

“Las democracias suelen tener un mayor grado de libertad electoral que los regímenes autoritarios, porque se adhieren al debido proceso. En las democracias, los políticos pueden ser responsabilizados por los votantes en elecciones libres y justas, lo que les motiva a trabajar en interés de sus electores”, agrega el informe.

Asimismo, destaca que la libertad electoral es crucial para una democracia fuerte y estable.

Resaltar que los países que superan a República Dominicana en el índice mundial de libertad electoral son Suecia, República Checa, Lituania, Italia, Palaos, Letonia, Estonia, Australia, Eslovenia, Dinamarca, Suiza, Irlanda, Islandia y Finlandia, este último ocupa el primer lugar.

