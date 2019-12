RD no es una aldea y no caben dos banderas: Ramfis responde al presidente de Haití

Comparte esta noticia

EL NUEVO DAIRIO.El presidente de Haití, Jovenel Moise, en una entrevista concedida a la Agencia Efe, deploró la construcción del muro fronterizo e indicó que sólo le preocupan los asuntos de Haití, pero afirmó que “el mundo es una aldea”.

Ante dichas declaraciones, el candidato presidencial por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), Ramfis Domínguez Trujillo, quien fue el primer candidato presidencial de la República Dominicana en prometer la construcción de un muro fronterizo para consolidar la demarcación limítrofe entre ambas naciones, al ser abordado sobre su opinión al respecto de dichas declaraciones, manifestó que: “República Dominicana no es una aldea y aquí no caben dos banderas. Los haitianos deben vivir en Haití, pues nosotros no podemos seguir soportando el peso de esa inmigración ilegal masiva, que se ha agravado con la crisis gestada por Jovenel, por su interés personal de seguir en el poder, aún cuando el pueblo lleva casi un año exigiendo su dimisión”.

“Nuestro país fue declarado libre, independiente y soberana de toda potencia extranjera, tras la emancipación del yugo haitiano en 1844. Un muro físico garantiza que esta voluntad consagrada en nuestra Carta Magna prevalezca y permanezca”, insistió.

En cuanto al principio de soberanía, alegado por el presidente haitiano, Domínguez Trujillo explicó que la construcción del muro se hace sobre la base de la soberanía establecida en la Constitución dominicana y el “derecho inviolable de preservar nuestra integridad territorial,” puntualizó.

Se recuerda que, Jovenel Moïse advirtió recientemente sobre la existencia de una “crisis humanitaria” en Haití, tras meses de inestabilidad. Mientras que Ramfis, ante la crisis que se agudiza en Haití, alertó sobre la posibilidad de esta crisis arrastrare a la República Dominicana a una tragedia nacional.

Cabe resaltar que, ante la alerta hecha por el aspirante a la presidencia, cada vez más dominicanos se suman a apoyar la construcción del muro y su candidatura presidencial.

