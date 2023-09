RD necesita alternativas

Los dominicanos estamos hartos de los políticos y gobernantes corruptos, de la bulla cada 4 años, de las mentiras, de las injusticias, de que las instituciones públicas y privadas no funcionen, de los abusos, de los atropellos policiales y militares.

Hay muchas situaciones insostenibles, que no aguantan más tiempo, poblaciones que parecen vivir en ghettos, grupos de personas aisladas. Las personas necesitan recuperar las esperanzas, necesitan servicios, agua, energía, comida, salud, que los ayuntamientos locales respondan con sus obligaciones.

Atender esa gran cantidad de niños, niñas y envejecientes en las calles, pasando hambre y sin hogar. Devolver a cada territorio con sus habitantes el Producto Interno Bruto que de allí se extrae. Defender con la vida, áreas protegidas, cause de arroyos y ríos. Restituir la dignidad a los agricultores y pobladores de zonas rurales.

El Estado con sus instituciones deben recuperar su misión de mediar por un justo intercambio hacia la población, por parte de empresas que brindan servicios eléctricos, de comunicación, de seguros médicos, de fondos de pensiones, los supermercados y comercios que venden a cualquier precio y calidad, sin que exista ningún control ni vigilancia.

Es inadmisible que, un asegurado de una ARS o un dueño de un fondo de pensión sigan, él y su familia muriendo de enfermedad o en la indigencia mientras que, los banqueros construyen grandes edificios de lujos y engordan sus cuentas bancarias personales.

Tantas injusticias son inaceptables e insostenibles en el mediano y corto estadio en el que vivimos. La corrupción en las instituciones y las elites empresariales son un muy mal ejemplo y es mucha la injusticia y el abuso.

¡Políticos en campaña! hagan suyo tantos gritos de dolor, este pueblo está habido de justicia. Hay que construir acuerdos justos entre quienes venden su fuerza de trabajo y los que poseen la riqueza y los medios de producción.

Independientemente de los problemas y la sobrepoblación que tenemos del vecino Haití, hay que restablecer lo que debe ser un Estado/País, donde sin tener que volver a una dictadura, pero si donde se cumplan y hagan cumplir el imperio de las leyes existentes, sin distinción, desde el más encumbrado hasta el más humilde.

Estamos claros que, esto es inaguantable, no podemos seguir más como chivos sin leyes, tenemos que levantar los pies, copiar de los países que tanto admiramos. Las leyes por si solas no resuelven ningún problema, se necesitan el juicio y las manos que las hagan valer. No queremos más mártires…

Por Ebert Gómez