RD For Wells gana Clásico por día de Duarte en Hipódromo V Centenario

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ejemplar RD For Wells, con la monta del jinete Carlos de León, ganó la quinta carrera del martes en el Hipódromo V Centenario, para llevar a sus allegados el Clásico Día de Duarte que se disputaba en la carrera.

Criado por el Haras Del Mar Colletion, el hijo de Don Sebas en Navy Page, estuvo cerca de Tsunami P. que sorpresivamente se fue a la delantera fraccionando 23 4/5, 47 3/5, 1:13, en 400, 800, 1,200, antes de pasar al frente y fraccionar 1:42 en 1,600, cerrando la carrera con 1:49 para los 1,700 metros.

Concluida la carrera, Rafael Díaz, director de comunicaciones del Hipódromo V Centenario dirigió una ceremonia donde la Comisión Hípica y la administración de la empresa, encabezados por Héctor Radhames Senra, entregaron los trofeos correspondientes al propietario del ejemplar Eladio Durán, Germán Rojas, entrenador y al equipo del Wells Stable.

La jornada, dónde se apostó RD$1,623,312.00 al pool, trajo el primer triunfo en República Dominicana para la “Jockette” Nieves Gaviria que ganó la segunda con Discreet Song y un nuevo triunfo para el ejemplar Poco Man, a sus once años.

Los ganadores válidos para el pool fueron Gerald The Killer (5), Discreet Song (8), Flower Son (1), Poco Man (5), RD For Wells (1) y Right On The Money (7). Los que acertaron 6 cobraron RD$9,464.48, más las partes de cinco cuyo pago fue de $322.88.

Jesús Frías, que ganó cuarta y sexta fue el más destacado de los jinetes, mientras que, además de Gaviria y De León, Jonathan Saldaña y Rafael Solano visitaron el círculo de ganadores.