RD firmará acuerdo con España para buscar parte de su historia en archivos españoles

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- República Dominicana busca digitalizar miles de documentos que hacen referencia a su historia de la época colonial y que se encuentran en archivos españoles, mediante un acuerdo con España.

Con ese fin ha visitado España el director del Archivo General dominicano, Roberto Cassa, quien en declaraciones a Efe aseguró que la historia colonial dominicana “se encuentra básicamente en estos archivos españoles”.

“Nosotros no tenemos mucha documentación hasta finales del siglo XVIII y la que tenemos es básicamente notarial”, explicó Cassa.

El Archivo General de la Nación (AGN) de República Dominicana quiere digitalizar “los muchos materiales” referentes a la historia del país que existen principalmente en el Archivo Histórico Nacional de España, el Archivo de General de Indias y el Archivo de Simancas.

Cassa se ha reunido, entre otros, con el subdirector general de los Archivos Estatales de España, Severiano Hernández, para llegar a una serie de acuerdos prácticos de intercambio de información y formación.

El historiador, que espera “encontrar muchas cosas” en estos documentos, señaló que ya había visitado el Archivo General de Indias de Sevilla (sur de España) donde hay “centenares de legajos de gran trascendencia” referentes a República Dominicana sobre los que todavía nadie ha trabajado.

El responsable del AGN explicó que el material digitalizado estará a disposición, “sobre todo”, de estudiantes para hacer tesis de diversos grados académicos.

En este momento, un dominicano que no viaje a España no puede hacer una tesis sobre el periodo colonial, pues en el país no existe material nuevo, “todo lo que está allá es conocido”.

El AGN comienza a tener fondos importantes y series sistemáticas a partir de 1844, que fue la fecha de fundación del Estado, pero en general sobre los siglos XVII y XVIII hace falta aún “mucho conocimiento” y “precisamente de ahí viena una de las transcendencias del copiado de documentos de España, explicó.

Además, España tiene “una tradición archivística centenaria -dijo- y estamos en proceso de llegar a acuerdos en materia de formación y para compartir experiencias”.

El AGN, que fue creado en 1935, “cayó durante décadas en una situación de descuido”, pero desde que en 2004 Cassa accedido a la dirección puso en marcha, junto a su equipo, una labor de rescate “no solo para formar un buen archivo histórico en el país, sino también un sistema de archivos”.

Se trata de un archivo que combina la tarea profesional específica con la difusión cultural, con una agenda de actos dirigida al público a través de la publicación de libros, exposiciones y documentales.

En República Dominicana existe interés por la historia, aunque, en opinión de Cassa, en los últimos años la producción historiográfica “ha menguado” y es necesario un relanzamiento de la misma “acorde con las necesidades de los tiempos”.

Lo que buscan los jóvenes es “muy distinto” de lo que se buscaba hace 20 años y los historiadores dominicanos “ahora mismo no están respondiendo suficientemente -esa es mi opinión muy personal- a esos nuevos intereses, sobre todo de la juventud” que se interesa por “la historia de la vida cotidiana. Historias más plurales”.

Durante su estancia en Madrid, Cassa ha dado una conferencia en la Facultad de Historia de la Universidad Complutense sobre la formación del Estado dominicano, que a diferencia del resto de América Latina no se hizo a partir de la independencia de España, sino de Haití.

Cassa recordó que aunque la República Dominicana se separó de España en 1821, en ese momento no llegó a constituirse en un Estado, pues dos meses después fue ocupada por Haití, del que finalmente se independiza en 1844.

