RD está ignorando la importancia de la soberanía alimentaria, asegura Claudia Rita

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora y dirigente política Claudia Rita expresó su preocupación por la poca de atención que presta el Gobierno a los programas fundamentales para el desarrollo de la República Dominicana.

De manera específica, señaló que la actual gestión gubernamental ha implementado medidas que ponen en juego la soberanía alimentaria del país sin importar su impacto en la economía de los ciudadanos.

En ese sentido, recordó que durante la pandemia del COVID-19, muchos países se vieron afectados por el cierre de fronteras, lo que puso en evidencia la importancia de la independencia alimentaria, especialmente, para la República Dominicana, que a pesar de las dificultades, la población no pasó hambre gracias a la capacidad de producción local.

“La gente cree que la libertad alimentaria de un país, es poca cosa, nosotros pasamos por un COVID que cerró fronteras, pero los dominicanos no pasamos hambre, pero toda la producción local ha bajado casi en un 70% y eso da mucha pena, porque esta es una media que se toma para beneficiar pequeños grupos”, expresó.

Durante su participación en el programa “Agenda Ciudadana”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Rita precisó que esta situación genera preocupación y tristeza, ya que se trata de un perjuicio a todo el que depende de la producción local.

(Ver programa).

En tal sentido, la dirigente política realizó un llamado a la sociedad para que no se distraiga y ponga en la agenda mediática los temas que realmente pueden impulsar el desarrollo del país.

“Hay muchas cosas a las que no le damos la importancia que tienen y las vemos hoy en detrimento, pero no sé por qué nuestra sociedad no pone en agenda los programas que son realmente importantes para que nosotros demos grandes saltos”, señaló.

De igual forma, señaló que la industria local no puede estar sujeta a fluctuaciones causadas por políticas mal implementadas, tras argumentar que es comprensible que el campo pueda ser afectado por fenómenos naturales, pero no que se tomen decisiones que perjudiquen su crecimiento.

Relacionado