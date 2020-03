RD entre los 11 países con más contagiados por coronavirus del continente, según universidad EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con el anuncio la mañana de este domingo de 202 casos confirmados de coronavirus en el país, la República Dominicana se coloca entre las 11 naciones del continente americano que tienen mayor número personas positivas del virus, que ha paralizado la economía y la vida pública en todo el mundo.

Esto, de acuerdo al mapa de seguimiento de casos en todo el mundo del Whiting School of Engineering, una división de la universidad Johns Hopkins, ubicada en Baltimore.

El Ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Augusto Sánchez Cárdenas, explicó que el nuevo informe, con datos hasta la noche del sábado 21, daban un aumento de 90 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas, lo que suma a 202 en la totalidad de afectados y elevando al país a una posición de alerta en comparación con otros Estados por su cantidad poblacional.

Hasta la actualización de las 11:00 am del domingo 22 de marzo, el mapa de seguimiento de casos en todo el mundo de Johns Hopkins Whiting School of Engineering ponía a República Dominicana en la casilla once de los más afectados, teniendo por arriba a Estados Unidos con 27,021 confirmados, luego a Canadá con 1,331, Brasil 1,178, Chile con 632, Ecuador 532, Perú 318, México 251, Panamá 245, Argentina 225 y Colombia 210.

Conteo completo del continente:

Estados Unidos: 27,021

Canadá: 1,331

Brasil: 1,178

Chile: 632

Ecuador: 532

Perú: 318

México: 251

Panamá: 245

Argentina: 225

Colombia: 210

República Dominicana: 202

Uruguay: 135

Costa Rica: 117

Venezuela: 70

Guadalupe: 56

Martinique: 37

Honduras: 26

Paraguay: 22

Puerto Rico: 21

Cuba: 21

Bolivia: 19

French Guiana: 18

Guatemala: 17

Jamaica: 16

Barbados: 14

Guayana: 7

Islas Virgen: 6

Surineme: 5

Bahamas: 4

El Salvador: 3

Saint Barthelemy: 3

Isla Cayman: 3

Nicaragua: 2

Santa Lucia: 2

Haiti: 2

Saint Martin: 1

Antigua y Barbuda: 1

Saint Vincent y Granadinas: 1

Montserrat: 1

