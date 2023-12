RD debe dejar de postergar impartir educación vial en las escuelas, dice comunicador

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El abogado Máximo Miñoso consideró que República Dominicana no puede seguir postergando que el currículum estudiantil contemple la educación vial como una de sus asignaturas.

Sostuvo que los múltiples accidentes que se han suscitado en los últimos días, las infracciones, y no saber cuándo ceder el paso a los vehículos de emergencia, son producto de la falta de educación vial que impera en el territorio nacional.

“Educación debe incluir el tema de la educación vial, debe ser incluida, no es la presión, no es que vamos a quitar puntos de licencia, porque cuando tú le quitas puntos a una persona, cuando tú lo buscas a la fuerza, significa que esa persona no tiene una educación vial”, expresó.

Miñoso realizó estas sugerencias durante la conducción del programa “La República”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“¡Debe comenzarse desde ya!, la educación vial, en las escuelas, en las juntas de vecinos, ‘¡esto tiene que comenzar desde ya!”, apuntó.

En ese sentido, pronunció que el presidente Luis Abinader debería instruir a todas las instituciones estatales que comiencen a impartir capacitación sobre la educación vial.

Aunque es consciente de que el problema del tránsito en la República Dominicana no es posible solucionarlo de un día para otro, sostuvo que es imperante que no se pierda más tiempo.

“No podemos dejarlo para mañana, porque esto no va a cambiar tampoco de un día para otro, pero tenemos que empezar, porque llevar a estas personas a un cambio no va a ser sencillo, pero se debe de iniciar”, agregó.