RD cumple normas pensiones Convenio OIT 102

Pagar periódicamente una pensión, que será por lo menos igual al 40% del total de las ganancias anteriores del beneficiario o de su sostén de familia y del importe de las asignaciones familiares pagadas a una persona protegida que tenga las mismas cargas de familia que el beneficiario tipo;

El Sistema Dominicano de Pensiones contempla las pensiones contributivas, las cuales tienen un pago definido mínimo equivalente al salario mínimo más bajo, que en muchos casos representará hasta el 60-80% del ingreso de los trabajadores que cotizan por debajo de dos salarios mínimos que actualmente superan el 60% de nuestros cotizantes activos. En adición a lo anterior, ese 40% de tasa de reemplazo no es claro respecto a cuál salario percibido por el afiliado en su etapa laboral activa debe tomarse como referencia (último salario, de los últimos 12 meses, etc.), puesto que durante la vida laboral activa puede percibir distintas remuneraciones. Respecto del cálculo de ese 40% de tasa de reemplazo, el mismo no solo toma en cuenta el monto de la pensión, sino que deben sumarse los demás ingresos, por lo que la tasa de reemplazo descrita en dicha norma no se circunscribe exclusivamente al salario devengado por el trabajador. Es necesario recordar que el cumplimiento del Convenio 102 de la OIT queda validado con la cobertura de al menos el 50% de la población asalariada y que nuestro sistema prevé el reconocimiento de una pensión mínima por vejez que es garantizada y otorgada bajo diversos supuestos. Igualmente contamos con pensiones solidarias pagadas por el Estado que son equivalentes al 60% del salario mínimo del sector público.