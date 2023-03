RD, con retos, inicia su paso final hacia el Clásico Mundial

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El equipo dominicano dio el paso de inicio a su último tramo de cara al Clásico Mundial de Béisbol y su gerente general y jugador, Nelson Cruz señaló cada uno de los aspectos que enfrenta la escuadra en esta última semana.

Soto estará listo para el sábado

Una de las preocupaciones vigentes con el roster dominicano es la ausencia del estelar jardinero Juan Soto, quien fruto de rigidez en su pantorrilla izquierda no pudo viajar a Fort Myers, Florida, donde los miembros del equipo estaban previsto a arribar este lunes.

A pesar de todo ello Cruz indicó que el toletero de los Padres de San Diego estará en uniforme el próximo sábado cuando el equipo dominicano debute ante Venezuela.

“Por el momento Juan está jugando en el campamento interescuadras de los Padres por cuestión de prevención. Estará en el día de practica en el estadio de Miami y estará listo para el día inaugural ante Venezuela”, expresó Cruz.

Guerrero Jr. podría regresar

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el inicialista de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero pueda ingresar en una segunda ronda del torneo, Cruz precisó que esto se produciría solo en caso de que un jugador del cuadro interior se lesione.

Un sustituto para Jarlin

La escuadra tricolor recibió otro golpe este lunes con la baja por lesión en su brazo de lanzar, del zurdo Jarlin García, a quien los Piratas de Pittsburgh mantendrán en observación por esta situación.

“Ya tenemos varias opciones, para el día de mañana tendríamos el jugador disponible”, precisó Cruz sobre la salida del roster de García.

Entran Valdez y Cabrera

La gerencia del conjunto dominicano anunció este lunes de manera oficial la integración del derecho César Valdez y del zurdo Génesis Cabrera al roster activo para el Clásico Mundial.

Sobre este movimiento y sobre los que aún debe realizar con la salida de García, Cruz destacó la profundidad con la que cuenta el roster de 50 jugadores disponibles para el certamen.

Wheels up to Miami for the #WorldBaseballClassic!

📸: @ncboomstick23 pic.twitter.com/vpgNvS4zC5

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2023