RD con 25 de los Mejores 50 Prospectos Internacionales de 2021

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- La fecha los prospectos internacionales, sus familias y los equipos de Grandes Ligas llevan esperando con ansias por fin llegó.

A partir del 15 de enero, ha empezado de manera oficial el período de firmas internacionales, que concluye el 15 de diciembre. Hoy, cientos de prospectos internacionales dan el próximo paso en su desarrollo cuando firmen con equipos de las Mayores.

A continuación, presentamos a los jugadores de la lista de los 50 mejores prospectos internacionales de MLB.com que han logrado acuerdos con equipos, y la cantidad.

1. Roderick Arias, SS, República Dominicana – Yankees (US$4,000,000)

2. Cristhian Vaquero, OF, Cuba – Nacionales (US$4,900,000, aprox.)

3. Ricardo Cabrera, SS, Venezuela – Rojos

4. William Bergolla, SS, Venezuela – Filis (US$2,200,000)

5. Óscar Colás, OF, Cuba – White Sox (US$2,700,000)

6. Anthony Gutiérrez, OF, República Dominicana – Rangers (US$2,000,000)

7. Samuel Muñoz, OF, República Dominicana – Dodgers

8. Lázaro Montes, OF, República Dominicana – Marineros (US$2,500,000)

9. Ryan Reckley, SS, Bahamas – Gigantes (US$2,200,000)

10. Diego Benítez, SS, Venezuela – Bravos (US$2,500,000)

11. Tony Blanco Jr., OF, República Dominicana – Piratas (US$900,000)

12. Yordany De Los Santos, SS, República Dominicana – Piratas (US$1,200,000)

13. Javier Osorio, SS, Venezuela – Tigres (US$2,200,000)

14. Jonathan Mejía, SS, Venezuela – Cardenales

15. Dyan Jorge, SS, Cuba – Rockies (US$2,800,000)

16. Simón Juan, OF, República Dominicana – Mets (US$1,900,000)

17. Yasser Mercedes, OF, República Dominicana – Twins (US$1,700,000)

18. Alexis Hernández, SS, República Dominicana– Cachorros (US$1,300,000)

19. Freili Encarnación, SS, República Dominicana – Medias Rojas (US$1,200,000)

20. Jaison Chourio, OF, Venezuela – Guardianes (US$1,200,000)

21. Jhonny Severino, SS, República Dominicana – Cerveceros

22. Braylin Tavera, OF, República Dominicana – Orioles (US$1,700,000)

23. Johan Barrios, OF, Venezuela – Cerveceros

24. Yendry Rojas, SS, Cuba – Padres (US$1,300,000)

25. Juan Olmos, C, Colombia – Reales (US$800,000)

26. Luis Rodríguez, C, Venezuela – Cardenales

27. José De Jesús, OF, República Dominicana – Rangers (US$1,200,000)

28. Erick Hernández, OF, República Dominicana – White Sox (US$1,000,000)

29. Nelson Rada, OF, Venezuela – Angelinos (US$1,800,000)

30. Juan Pérez, C, Venezuela – Gigantes (US$1,200,000)

31. Jarlin Susana, LD, República Dominicana – Padres (US$1,700,000)

32. Anthuan Valencia, SS, Venezuela – Rojos

33. Luis Meza, C, Venezuela – Azulejos (US$2,250,000)

34. Johanfran García, C, Venezuela – Medias Rojas (US$650,000)

35. Yilber Herrera, SS, República Dominicana – Twins (US$700,000)

36. Abdidas De La Cruz, SS, República Dominicana – D-backs (US$1,200,000)

37. Accimia Morales, LD, Venezuela – Dodgers

38. Randy De Jesús, OF, República Dominicana – Angelinos (US$1,200,000)

39. Bryan Acuña , SS, Venezuela – Twins ($650,000)

40. Victor Izturis, C, Venezuela – Guardianes (US$1,200,000)

41. Michael Arroyo, SS, Colombia – Marineros (US$1,300,000)

42. Kenny Gómez, OF, Cuba – Astros (US$700,000)

43. Adan Sánchez, INF, Panamá – Cubs (US$1,500,000)

44. Yoffry Solano, SS, República Dominicana – Marlins (US$750,000)

45. Henry Ramos, OF, República Dominicana – Reales (US$800,000)

46. Leandro Arias, SS, República Dominicana – Orioles (US$600,000)

47. Rosman Verdugo, SS, México – Padres (US$700,000)

48. Martín Gonzales, INF, República Dominicana – Marineros (US$1,300,000)

49. Esmith Pineda, OF, Panamá – Rojos

50. Fraymi De León, SS, República Dominicana – Medias Rojas (US$1,100,000)

Veinticinco de los jugadores en la lista de los Mejores 50 Prospectos Internacionales de 2021 provienen de la República Dominicana. Hay 15 prospectos de Venezuela, cuatro de Cuba, dos de Colombia, dos de Panamá, uno de Las Bahamas y uno de México. En cuanto a posiciones, hay 26 infielders, 16 jardineros, dos lanzadores y seis receptores.

Reglas para las firmas internacionales y dinero disponible para gastar

Major League Baseball y la Asociación de Jugadores firmaron un acuerdo en marzo del 2020 en el que se trataron cambios relacionados con el COVID-19 y se ajustaron las operaciones internacionales. El período de firmas internacionales del 2021-2022 inicia el 15 de enero de 2022 y se extiende hasta el 15 de diciembre de 2022. Se trata del segundo año seguido en el que el período empieza en enero.

Las cantidades de dinero que cada equipo tendrá para invertir durante el período de firmas internacionales para el 2021-2022 son las siguientes: Los equipos que recibieron una Selección del Balance Competitivo en la Ronda B del Draft de la Regla 4 (Cardenales, D-backs, Cleveland, Orioles, Padres, Piratas, Rockies, y Reales) obtuvieron una cantidad a gastar de US$6,262,600, mientras que los equipos que recibieron una Selección del Balance Competitivo en la Ronda A del Draft de la Regla 4 (Cerveceros, Marlins, Rays, Rojos, Tigres y Mellizos) recibieron US$5,721,500. Los equipos perdieron dinero por superar el umbral del Impuesto de Lujo y por firmar a un agente libre de Grandes Ligas que rechazó una oferta calificada.

El gasto base para los Angelinos, Astros, Atléticos, Azulejos, Bravos, Cachorros, Dodgers, Gigantes, Marineros, Mets, Nacionales, Filis, Rangers, Medias Rojas, Medias Blancas y Yankees es de US$5,179,700.

A los equipos tampoco se les permitirá canjear cupos para firmas internacionales durante este período de firmas.

Existen lineamientos para firmar a prospectos. Un jugador internacional es eligible para firmar con un equipo de Grandes Ligas entre el 15 de enero y el 15 de diciembre. El jugador deberá tener 16 años de edad cumplidos antes de firmar y tener 17 años antes del 1ro de septiembre del año siguiente – en términos prácticos, eso significa que los jugadores nacidos entre el 1ro de septiembre del 2004 y el 31 de agosto del 2005 serán eligibles para firmar en este próximo período. Los jugadores necesitan estar registrados con Major League Baseball por adelantado para ser elegibles para firmar.

