RD, con 11 jugadores entre finalistas al bate de plata en las Grandes Ligas

Louisville Slugger, el bate oficial de Major League Baseball, anunció el lunes los finalistas de los Premios Bate de Plata 2021. Los finalistas son elegidos basados en votos de managers y coaches en al Liga Nacional y la Liga Americana.

LIGA AMERICANA

1B: Vladimir Guerrero Jr. (TOR), Yuli Gurriel (HOU), Matt Olson (OAK)

2B: Marcus Semien (TOR), José Altuve (HOU), DJ LeMahieu (NYY), Jorge Polanco (MIN)

3B: Rafael Devers (BOS), José Ramírez (CLE), Kyle Seager (SEA)

SS: Carlos Correa (HOU), Xander Bogaerts (BOS), Tim Anderson (CWS), Bo Bichette (TOR)

OF: Cedric Mullins (BAL), Teoscar Hernández (TOR), Aaron Judge (NYY), Kyle Tucker (HOU), Mitch Haniger (SEA), Lourdes Gurriel Jr. (TOR), Hunter Renfroe (BOS), Randy Arozarena (TB)

C: Salvador Pérez (KC), Mike Zunino (TB), Gary Sánchez (NYY)

BD: Shohei Ohtani (LAA), Yordan Álvarez (HOU), Giancarlo Stanton (NYY), Joey Gallo (NYY), Nelson Cruz (TB)

LIGA NACIONAL

1B: Freddie Freeman (ATL), Joey Votto (CIN), Paul Goldschmidt (STL), Max Muncy (LAD)

2B: Ozzie Albies (ATL), Jonathan India (CIN), Jake Cronenworth (SD), Justin Turner (LAD)

3B: Austin Riley (ATL), Manny Machado (SD), Nolan Arenado (STL), Patrick Wisdom (CHC)

SS: Fernando Tatis Jr. (SD), Brandon Crawford (SF), Trea Turner (LAD), Willy Adames (MIL)

OF: Juan Soto (WAS), Nick Castellanos (CIN), Bryce Harper (PHI), Bryan Reynolds (PIT), Adam Duvall (ATL), Jesse Winker (CIN), Tyler O’Neill (STL)

C: Buster Posey (SF), Will Smith (LAD), J.T. Realmuto (PHI), Omar Narváez (MIL)

P: Germán Márquez (COL), Max Fried (ATL), Jacob DeGrom (NYM), Madison Bumgarner (AZ)

Los ganadores del Bate de Plata serán anunciados durante una transmisión de una hora por MLB Network el 11 de noviembre a las 6 p.m. Este será el 13er año consecutivo en el que MLB Network realizará el anuncio exclusivo de los Bates de Plata, que se entregaron por primera vez en 1980.

Los premios Bate de Plata se deciden por una votación de managers y coaches que seleccionan a los jugadores que en su opinión fueron los mejores productores ofensivos en cada posición en la Liga Nacional y la Liga Americana. Cada equipo puede hacer cuatro votos: el del manager y los de tres coaches de su elección. Los votos se basan en una combinación de estadísticas ofensivas como OPS, OPS+, jonrones, carreras empujadas, promedio de bateo, bases alcanzadas y carreras anotadas, así como en las impresiones generales de los dirigentes y coaches sobre el aporte ofensivo de los jugadores.