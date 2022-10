RD celebrará el primer foro de mujeres productoras agropecuarias

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con el objetivo de visibilizar la labor de la mujer en la producción agropecuaria nacional, se llevará a cabo por primera vez en la República Dominicana, el primer foro La Voz de las Mujeres Productoras Agropecuarias.

Este foro ha sido diseñado por el Ministerio de Agricultura, a través de la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM), en articulación con las presidentas de federaciones y confederaciones a nivel nacional y de movimientos campesinos. El mismo se realizará durante dos días consecutivos en el hotel Catalonia, comenzando el 13 de octubre, a las 5 de la tarde, concluyendo el 14 de octubre a las 3:00 p.m.

Dentro de los productos que se pretenden alcanzar están: realizar un diagnóstico preliminar cualitativo para señalar cuáles son las carencias y las propuestas que se formularán a las autoridades, elaborar un directorio donde se ubicarán a las asociaciones de las mujeres agropecuarias en todo el país; identificar líneas de investigación para lograr mayor calidad en la producción agropecuaria, logrando que se visibilice el aporte que hace la mujer productora agropecuaria en el Producto Interno Bruto (PIB), firmar un convenio entre las asociaciones de las mujeres campesinas y las principales autoridades del Ministerio de Agricultura y dejar conformada una mesa de coordinación para seguimiento a los acuerdos que se lleguen con las autoridades.

En este sentido, Yndira Mejía, directora de la OSAM, aseveró que este es un ejercicio educativo, democrático que permitirá el empoderamiento del liderazgo de las mujeres campesinas, siendo el primer evento, tanto en República Dominicana como en el Caribe, “porque ha habido foros de campesinos, donde van hombres y mujeres, pero no un foro de mujeres agropecuarias en la región”.

Asimismo expresó, que uno de los objetivos de este foro es poder desarrollar políticas públicas acertadas, que visibilicen cuántas mujeres productoras hay el sector agropecuario, así como las necesidades que tienen y las propuestas para enfrentar las problemáticas que las afectan.

“Cuando salimos a campo normalmente no se pregunta dónde están las mujeres ni los sectores. Nuestras mujeres están a nivel nacional dedicándose a todas las áreas de la agropecuaria, tenemos mujeres que siembran plátano, que tienen crianza de tilapia, ganado, etc. Sin embargo, en el país no existen estadísticas diferenciadas por sexo en la agricultura, solo aparecen productores. No aparece diferenciado productoras y productores. Por tanto, cuando no tienes el dato, no visibilizas cuántas mujeres hay ahí. Este 1er Foro La Voz de las Mujeres Productoras Agropecuarias viene a poner en relieve eso, la falta de visibilización de nuestras mujeres”, puntualizó Mejía.

Finalmente, informó que durante la etapa pre-foro, llevada a cabo desde el pasado 8 de agosto del presente año a la fecha han realizado 82 consultas a organizaciones y federaciones de mujeres productoras agropecuarias en 30 provincias del país, impactando unas 203 asociaciones de mujeres productoras agropecuarias; generando un impacto directo a 1,641 mujeres y un impacto indirecto a otras 4,113 para un impacto general de 5,754 mujeres en todo el territorio nacional.

