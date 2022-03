RD, campeones en torneos Junior Davis Cup y Billie Jean King Cup

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las selecciones de la República Dominicana U16, tanto en masculino como en femenino se llevaron los máximos honores de los torneos Junior Davis Cup By BNP Paribas (JDC) y Junior Billie Jean King Cup (BJK), que se jugaron hasta este viernes en el Parque del Este con 15 equipos varones y 10 hembras.

El equipo masculino ganó la final por 3-0, a su similar de Costa Rica este viernes. Jossting Cruz venció fácil por 6-1 y 6-1 a su contrincante Fabrizio Fallas. Mientras que Alberto Puello derrotó a Nicolas Garnier con 6-4 y 6-2, para que la República Dominicana se llevara la Junior Davis Cup.

En dobles, en un partido para completar el calendario, Cruz y Paul Vega también vencieron a Fallas y a Daniel Araya en tres sets por 6-7(5) 6-2 [8-10].

“Primero darle las gracias a Dios por el triunfo, felicitar a nuestro rival Costa Rica que dio una gran final”, expresó Puello tras la victoria. “Le dedico a Dios esta victoria dominicana, a mi familia y los que nos han apoyado siempre”, añadió un emotivo Puello.

“Mi manejo en el juego estuvo bien desde que entré a la cancha, pude sacar bien el partido gracias a Dios. Confié siempre en mis compañeros y le dedico la victoria a mi patria, República Dominicana”, comentó Cruz tras ganar el duelo.

Por su parte, las chicas dominicanas vencieron 2-1 al equipo de Guatemala en la final.

María Gell le dio el primer triunfo al país por 2-6, 6-2 y 6-0, sobre Carlota Balseiro. Mientras que María Castaño cayó en el segundo choque de María Paula Ramos por 6-0, 2-6 y 6-3. El equipo dominicano se llevó la final tras derrotar en dobles a las guatemaltecas Nina Chávez y María Paula Ramos por 6-2 6-4

“La verdad es que la otra chica (Carlota Balseiro) empezó bien, muy sólida, yo no tanto, pero luego en el transcurso del partido tomé confianza. Mi coach (Joelle Schad) me dio unos cuantos tips, que luego me ayudaron para ganar el partido”, señaló Gell, tras ganar el primer duelo.

Rosario Elmúdesi también fue parte del equipo dominicano, que es capitaneado por la ex estrella del tenis, Joelle Schad.

El equipo dominicano de varones fue dirigido por Marcial Mota.

Ahora, ambas selecciones jugarán con equipos de Canadá, Estados Unidos y México.

Sergio Tobal fue el director del evento, Julio Mairena el supervisor del torneo de la ITF.

Patrocinan el evento El Nuevo Diario, Transporte Sheila, Creso, Vilas Tennis Academy, ITF y Wilson.

