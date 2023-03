Razones por las que procrastinas y qué debes hacer al respecto

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- En algún determinado momento es normal que te topes con esta situación: tienes una tarea que debes realizar, pero no tienes ganas de hacerlo en un momento equis, así que lo pospones, lo retrasas hasta que te sientes más preparado para hacerlo.

Dicha práctica lleva por nombre procrastinación y es sinónimo de postergación o posposición, que es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo a afrontarlas y/o pereza a realizarlas.

Si eres de los que habitualmente utilizas esta práctica, te damos algunos consejos para que dejes de procrastinar:

Da un pequeño primer paso: Si temes a una tarea por el motivo que sea plantéate trabajar solo 5 minutos y dejarlo. Cuando empiezas a trabajar el miedo se desvanece y coges inercia para continuar y terminar el trabajo.

Las rutinas ayudan: Si conviertes la tareas repetitivas y aburridas en rutinas, terminarás haciéndolas sin apenas esfuerzo. Las rutinas son hábitos o costumbres que haces de forma casi inconsciente y simplifican tu vida.

Toma decisiones: Muchas veces vas aplazando una tarea inconscientemente, simplemente porque no te paras a pensar en ella.

Haz un seguimiento de tu tiempo: Anota en algún sitio qué tareas realizas cada día y cuánto tiempo has dedicado a cada una.

Aprende a decir no: Muchas de las tareas que pospones son compromisos que te has buscado por no saber decir que no.

