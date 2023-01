Razones por las que Dios prohíbe celebrar fiestas a los ídolos

Es de conocimiento público, que la Iglesia Católica promueve, organiza y celebra una fiesta nacional, cada 21 de Enero, para honrar al ídolo de la virgen de la Altagracia, actividad que cuenta con el apoyo del Papa Francisco, de los cardenales, de los obispos y de los sacerdotes.

Sin embargo, Dios prohíbe esta práctica religiosa, por varias razones. En primer lugar, porque la realizan para honrar a una diosa “ajena” a Dios , como es el ídolo de la virgen de la Altagracia, en lugar de hacerla para dar honra y gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ( Romanos 11:36)

La otra razón por la que Dios prohíbe la referida fiesta es que el Diablo la utiliza para mantener ciegas espiritualmente a millones de personas en la República Dominicana, condición que las vincula a la brujería, a la hechicería, a la superstición y les impide establecer y mantener relación personal con Jesucristo para experimentar un Nuevo Nacimiento espiritual (Juan 3:3)

También es necesario señalar, que contrario a lo que enseñan los falsos maestros, ni María, la madre de Jesús, ni el ídolo con el que la representan tienen poder para interceder, ante el Dios Padre, por usted ni por mí (1 Timoteo 2:5)

Tampoco tiene poder, el referido ídolo, para hacer bien ni para hacer mal. Sin embargo, el Diablo lo utiliza para confundir y evitar que muchas personas se arrepientan de sus pecados, y en particular, del pecado de idolatría.

Ningún ídolo, incluido el de la virgen de la Altagracia, tiene poder para sanar las dolencias y enfermedades espirituales y físicas que afectan a una persona, ya que solo nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene poder para ello, sobre todo, en quienes creen en su poder sanador (Mateo 21:22)

En vista de ello, es importante prestar atención a lo que señala el Salmo 115 sobre las esculturas y estatuas que los hombres fabrican a ídolos como la virgen de la Altagracia, el cual tiene boca, pero no puede hablar con ninguna persona.

Además, tiene garganta, pero no traga. Tiene ojos y no ve. Tiene orejas y no oye. Tiene nariz y no huele. Tiene manos y no puede tomar ningún objeto y tiene pies y no puede caminar. Por eso, tienen que cargarlo cuando lo trasladan de un lugar a otro.

Hasta aquí me he referido al ídolo de la virgen de la Altagracia con la finalidad de que el pueblo dominicano entienda que es una diosa muerta, falsa y totalmente ajena a Dios, que no tiene espíritu ni vida, pero que muchas personas la adoran y veneran por falta de conocimiento de la Palabra de Dios, que es la Biblia.

En cualquier lugar que se adore y se honre un ídolo como la virgen de la Altagracia, el Espíritu de Dios no se manifiesta, debido a que ÉL es un Dios de vivos y no de muertos.

Así que, no arriesgue la salvación de su alma por confiar en un ídolo como la virgen de la Altagracia. Sáquela de tu corazón y échele mano a la vida eterna, por medio de Jesucristo, que es quien la promete y garantiza.

No se arrodille ni confíe en las estatuas, esculturas e imágenes que los hombres les han hecho. Ponga su confianza en Dios, por haber hecho los cielos y la tierra con poder, sabiduría e inteligencia.

Arrepiéntase de sus pecados y saque tiempo para conocer a Jesucristo como el único medio de salvación que tiene para salvar su alma y hágalo por medio de la lectura, meditación y estudio de su Santa Palabra, que es la Biblia.

Además, debe dedicar tiempo para alabar, adorar, honrar y glorificar su Santo y Bendito Nombre.

Finalmente, exhorto a la Iglesia del Señor a esforzarse, a animarse y ser valiente en cumplir la misión de ser luz y sal de la tierra y a usar el poder que Dios le ha dado para levantar su voz como trompeta y declarar la guerra a cualquier tipo de idolatría.

Por Enrique Aquino

