Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: “Razones por las cuales Estados Unidos no permanecería como Potencia económica y militar”, esperando les sea de información, instrucción y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que todo tiene su final, todo tiene su límite, todo lo que sube baja, a cada pavo o cerdo le llega su diciembre, ¿si o no? Todos los imperios, con el tiempo caen, son reemplazados por otros, porque en la vida se sube y se baja. El tiempo pasa y quienes heredan el reino no lo pueden retener, no es la misma mentalidad, no es el mismo conocimiento.

Ahora bien, quiero presentarles unas cuantas razones a la luz de la biblia y la realidad histórica, de que Estados Unidos de Norteamérica no permanecería como potencia militar y económica por siempre, más tarde o más temprano ha de caer, por supuesto no soy antiyanquista o antinorteamericano, sino que me interesa enseñar por si alguno quiere estar informado y no desprevenido cuando suceda, tanto los inmigrantes que han viajado buscando bienestar económico y que los países que se han hecho dependiente del bienestar norteamericano tomen medinas preventivas… Alábalo si puede…

En este mismo sentido, el Presidente de Rusia, Vladimir Putín no le importó arriesgar su puesto en el Grupo 8 e invadió Crimea y la tomó y fue expulsado, igualmente amenazó a Ucrania si no permanecía neutral y se mantuviera fuera de la OTAN y la invadió y todos vemos los hechos hoy en las noticias, también ha amenazado a Occidente (Estados Unidos de Norteamérica) si le ofrece ayuda militar que ponga en peligro a Rusia, lo que me dice que el hombre de Rusia no es teórico, sino práctico en lo que dice, por lo cual esto no debe tomarse a la ligera, estando Estados Unidos echándole leña al fuego, al llevarle armamento militar a Ucrania y brindando asesoría, además de las sanciones económicas y persecutores contra la nación de Rusa. ¿Qué usted cree?

En primer lugar, la Ley de la siembra, se encargará de bajar a los Estados Unidos como potencia actual, ¿por qué? Porque se cosecha lo que se siembra, esta nación del Norte ha sembrado guerra, plomo, bombardeos, invasión, a través de su historia y para los que no se informan ellos lanzaron la bomba atómica en la segunda guerra mundial contra Hiroshima y Nagasaki, bombardearon a Kosovo, Iraq, Yugoslavia, invadieron a Afganistán, atacaron a Siria, etc., etc., ¿No me diga que va a cosechar por estos hechos, flores, besos, abrazos, felicitaciones? Algo les puede llegar de acuerdo a su siembra, sembraste yuca, no se cosecha lechoza. ¿Qué le parece?

En segundo lugar, la decadencia moral, autodestruye a sus poseedores, porque su propio pecado los alcanza, como también la corrupción engendra corrupción y un pecado llama otro y se hace una cadena y para nadie es un secreto que el origen moral de la nación Norteamericana fue fundamentado en la Sagradas Escrituras (Biblia) a tal extremo que se perseguía el consumo de bebidas alcohólicas, la promiscuidad, la corrupción, era una nación Protestante y/o bíblica, pero hoy aunque hay cristianos en su interior con las iglesias y sus miembros que se esfuerzan por ser fiel a Dios y su palabra, no obstante la gran mayoría han abandonado sus principios, siendo la industria de la pornografía una de las más próspera del país, la legalización del abordo, el casamiento homosexual, el consumo de cannabis (marihuana), la eutanasia legalizada, son decadencia moral que autodestruirá esta nación, como pasó con el antiguo imperio romano que incurrió y practicó todos estos deslices morales. ¿Si o no? Por supuesto Dios contribuyó en su destrucción con plagas, terremotos, hambruna, rebeliones internas, etc., etc., etc. ¿No serán una excepción? Deuteronomio Cap. 28.

En tercer lugar, las profecías bíblicas revelan que para los tiempos finales las potencias del momento serán el resurgimiento del antiguo imperio romano (lo que es hoy Europa) y los reyes del Oriente (Asia), por lo que América o Norteamérica no aparece en dichas profecías como potencia de relevancia para el gobierno del Anticristo y/o la bestia. ¿No lo digo yo? Ahí está la Biblia… Apoc. 16:12; Apoc. 9:14 al 16.; Daniel Cap. 7; Apoc. Cap. 17.

En este mismo sentido, las trompetas de alarma están sonando para quienes las quieran oír, a tal extremo que Rusia tiene amenazada esta nación bélicamente hablando por su intromisión en las políticas militares en la zona conocida como Euroasia, donde está la frontera rusa, el asunto es que hay que estar informado…

Por otro lado, a todos los inmigrantes y pueblos que han ido a vivir a esta nación de Norteamérica, deberían comenzar a retornar a sus respectivos países y no exponerse al golpe de una guerra anunciada, hasta que se llegue a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y a los países que dependen del petróleo de Estados Unidos les recomiendo que vayan mirando otras opciones, por si la guerra se da entre estas potencias…

Concluyendo, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra vino el aviso a Lot y su familia y los yernos de sus hijas, por supuesto sus moradores intentaron violar a los ángeles, y no entendieron y vino el fuego y los destruyó a todos, igualmente en los días de Noe vino el anuncio del diluvio y se construyó el arca para que escapase todo aquel que creyera y quisiera, pero también perecieron ahogados, también existe el aviso del retorno del Señor Jesucristo por sus seguidores y muchos no quieren creer, aceptarle, servirle y seguirle mientras hay tiempo, ahora vemos una posible guerra entre Rusia y Estados Unidos y todo parece normal y que no ha de pasar nada, a pesar de que Putin amenazas Finlandia y Suecia entran en la OTAN. Quiera Dios que no se de lo que estamos planteando, pero por si acaso yo tomaría medidas preventivas. Génesis Cap. 6, Génesis Cap. 19; Juan 14:1 al 3.

Así que, estas son razones por las cuales Estados Unidos de Norteamérica no permanecería como potencia económica y militar. ¿Qué piensa usted de todo esto? ¿Va a viajar para’ allá?

Por Miguel de J. Ramírez P.

