Razones para obedecer las normas de Dios, la Constitución y las leyes del país

El capítulo 3, verso 16 de la Segunda Carta que escribió el Apóstol Pablo a Timoteo afirma que toda la Escritura fue inspirada por Dios y es útil para instruir, aconsejar, enseñar, redargüir y perfeccionar lo que hacemos. Según el Diccionario Larousse Ilustrado, el verbo redargüir significa impugnar o rechazar un argumento, mientras la frase “toda la Escritura” abarca el Viejo y el Nuevo Testamento.

Esas dos divisiones de la Biblia contienen las normas que Dios estableció para regir la relación del hombre con la creación, con el propio Dios y con sus semejantes. Además, dan cuenta de que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y los dotó de la naturaleza social que caracteriza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como Trinidad.

A esto obedece que Dios dijera: “hagamos al hombre a nuestra imagen” y creara un varón y una hembra que se unirían sexualmente para ser una sola carne, que es lo que deben entender y hacer las personas que hacen lo contrario(Gen.1:26 y 2:24)

Dios estableció la relación que el hombre debía mantener con la creación y por eso le dio señorío o autoridad sobre las aves de los cielos, los peces del mar, las bestias y todo animal que se arrastra sobre la tierra.

Además, le dio potestad para reproducirse, fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, ejercer dominio sobre ella y comer de toda planta y árbol que diera semilla y fruto. Sin embargo, ordenó al hombre labrar y cuidar la tierra y no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no muriera (Gen. 1:26, 28, 29 y 2:15, 17)

Otras de las normas que Dios estableció para el hombre las obedeciera se refieren a su amor y mandamientos. El hombre debe cumplir con el deber de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente y obedecer sus mandamientos, entre los cuales se citan: 1) No tener dioses ajenos como la imagen de la Virgen de la Altagracia y muchos otros. 2) No arrodillarse delante de ellos para honrarlos. 3) No tomar el nombre de Dios en vano. 4) Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. 5) No matar. 6) No robar.7) No cometer adulterio. 8) No decir falso testimonio. 9) No codiciar lo ajeno, entre otros (Dt. 6: 5, Mt.22:37 y Ex.20:1-17)

También hay otros mandamientos relacionados con los anteriores que debemos obedecer. Por ejemplo, perdonar y orar por nuestros enemigos. No pagarles mal con mal. No obtener ganancias deshonestas. Actuar con mansedumbre y humildad de corazón. Procurar que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no y en lugar de hacer sacrificios religiosos inútiles, obedecer los mandamientos de Dios. Son una advertencia sobre el pecado que usted y yo podemos cometer.

En el caso particular de nuestro país, necesitamos reconocer que la ola de corrupción y delincuencia que nos arropa, la cual se manifiesta mediante fraudes, estafas, robos, falsificación de documentos, engaño, mentira, simulación, demagogia, libertinaje sexual, desapariciones de personas y muertes violentas, ocurre fundamentalmente, debido a la desobediencia de muchos ciudadanos y ciudadanas a las normas de Dios, a la Constitución y a las leyes del país.

Si no obedecemos los Mandamientos de Dios, la Constitución y las leyes de nuestro país el desorden actual se incrementará y nos derrumbaremos como sociedad. Para evitarlo, cada dominicano y dominicana debe invertir el tiempo necesario en enseñar, aprender, conocer, creer y obedecer las normas de convivencia contenidas en la Biblia, la Constitución y las leyes de la República Dominicana, tarea que debe ser realizada dentro de cada hogar, escuela, Iglesia y las demás instituciones.

Necesitamos creer que la Escritura bíblica del Viejo y el Nuevo Testamento fue inspirada por Dios. Por tanto, debe ser la Constitución que guíe y perfeccione nuestra vida ciudadana. Necesitamos y debemos utilizarla para instruir, enseñar, aprender, aconsejar, animar, conciliar y resolver cualquier problema que confrontemos dentro y fuera del hogar.

En definitiva, cada ciudadano o ciudadana necesita y debe entender que es importante conocer y obedecer la Palabra de Dios, la Constitución y las leyes de nuestro país para librarse de practicar las diferentes modalidades del delito y el pecado y disfrutar las bendiciones espirituales y materiales que ofrece Dios.

Por Enrique Aquino Acosta

