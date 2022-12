Rays acuerdan por tres campañas con Eflin

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los Rays hicieron el primer movimiento notable de pitcheo en el mercado de agentes libres, al llegar a un acuerdo de tres años con el derecho Zach Eflin, según informó Jeff Passan de ESPN el jueves. El pacto sería por unos US$40 millones, dijo Joel Sherman del New York Post. El equipo no ha confirmado el movimiento, que está sujeto a los resultados de los exámenes médicos.

Eflin ha sido abridor la mayor parte de su carrea en MLB, haciendo 115 aperturas durante siete temporadas. Dejó EFE de 4.37 para los Filis en 13 salidas, pero después de perderse casi tres meses debido a una lesión en la rodilla derecha, Eflin regresó en septiembre como miembro del bullpen de Filadelfia y puso EFE de 2.45 con 21 ponches y dos boletos en 18.1 innings entre el cierre de la temporada regular y los playoffs.

Tomado por los Padres en la primera ronda del Draft del 2021, Eflin cumplirá 29 años en abril. Hizo su debut para Filadelfia en el 2016 después de ser adquirido desde los Dodgers en el 2014 durante el cambio que mandó a Jimmy Rollins a la costa oeste.

Su mejor temporada, en términos de EFE+, fue la del 2019, cuando dejó una EFE+ de 108 en 163.1 innings en 32 presentaciones (28 aperturas).

