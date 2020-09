Rayos de luces brillantes en primeros días del Gobierno de Abinader, pero con rastros de sombras

El pasado 5 de julio se celebró el programado torneo electoral, pospuesto desde mayo como consecuencias de la Pandemia del Covid 19. A ese proceso acudió el pueblo dominicano en su mayoría, imbuido con la esperanza de un cambio en el ejercicio de la política y sobre todo en lo que se refiere a la administración del Estado.

La mayoría de la población votante acudió a las urnas, desafiando el confinamiento a que hemos estado sometidos por el Covid 19, enfermedad que ha doblegado, tanto a las naciones más poderosas, como también a las más humildes; acudió solo con el interés, de provocar un cambio de rumbo, sobre todo en nuestro ordenamiento institucional.

El torneo electoral, fue organizado y celebrado, en medio de este lastre con ciertos niveles de garantías, referente a lo establecido en los protocolos de distanciamiento físico, debido al problema de la Pandemia. Ese proceso se realizó de manera democrática y transparente. El licenciado Luis Abinader, como todas las firmas encuestadoras pronosticaron resultó ganador del mismo.

Con el triunfo de Abinader la patria de Duarte, se llenó de esperanzas, pues el candidato del Partido Revolucionario Moderno le había hecho a la nación, una serie de promesas que están en consonancia con las aspiraciones de la mayoría del pueblo, principalmente las expuestas, en la “Revolución de la Plaza de la Bandera”, allí se expresaron sus anhelos de cambio. Es en ese sentido que toda la ciudadanía, ha estado en expectativas, esperando el cumplimiento de estas.

Es oportuno observar, que aunque los gobiernos del PLD principalmente, el del licenciado Danilo Medina, realizó una gran construcción de obras públicas, como fueron: la construcción de más de 20 mil aulas escolares, un teleférico, una 2da línea del metro, importantes carreteras y presas; así también el ex presidente Leonel Fernández, construyó la 1ra línea del metro, construyó túneles y elevados; más sin embargo esas obras ya no motivaban a la población debido al deterioro de la imagen moral, e institucional del Estado, en esos mandatos.

Nuestro país necesita que el Estado, construya más carreteras, más acueductos, que el Gobierno de Luis asfalte, las calles de los barrios y urbanizaciones del Gran Santo Domingo y de otros pueblos que han sido abandonados, además de otras obras; sin embargo la gran aspiración de la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas de todos los niveles sociales, es que esta administración se realice de una manera transparente, un gobierno donde se respeten las normas y los procedimientos, donde nunca se vulneren las leyes.

Hemos visto que el licenciado Luís Abinader ha comenzado a cumplir muchas de estas expectativas, entre las medidas que ha tomado y otras que ha anunciado, que la población ha visto con simpatías, tenemos entre ellas: nombramiento en la Dirección General de Compras y Contrataciones de una persona independiente, el de nombrar a una procuradora General, que la mayoría de la población, acredita como honorable y afirman que es independiente, la afirmación del mandatario de que no permitirá corrupción en su administración y que debe hacerse justicia en la ocurrida en las anteriores gestiones.

Otras medidas tomadas por el gobierno de Abinader, que le han generado elogios son: el nombramiento de la doctora Milagros Ortiz Bosch en la Dirección de Ética e Integridad Pública, dominicana que ha demostrado ser honesta y comprometida con esta causa, la visita del nuevo presidente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde le otorgó apoyo moral y económico, la eliminación de algunas Instituciones del Estado, que el pueblo considera como inoperante.

El gobierno de Luis Abinader ha designado en la Administración Pública, a profesionales con muy buena carta de presentación, muchos de ellos con mucho interés en servirles a la nación, ejemplo de ello es la designación de Kimberly Tavera como Ministra de la Juventud, quién en muy pocos días de ejercicio de su cargo, está demostrando que es la incumbente, que por primera vez en esa institución, sabe cuál es el rol fundamental de esta.

El nombramiento del Ministro de Educación doctor Roberto Fulcar, quién hace esfuerzos en medio de la pandemia, para dar inicio al año escolar; a quién le sugiero que en área de Media, imparta docencia presencial, en horario de media hora por materia, un día a la semana para evaluar lo enseñado a distancia, a partir del inicio de diciembre.

Otros nombramientos bien valorados son: el de Jesús Vásquez en Interior y Policía, en el Banco Agrícola al destacado técnico doctor Fernando Durán, el nombramiento en las Fuerzas Armadas del Teniente General Carlos Díaz Morfa, el de Energía y Minas Ingeniero Antonio Almonte, la confirmación del Gobernador del Banco Central, la designación del licenciado Rafael Santos en INFOTEP, el doctor Franklin García Fermín en el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología y la designación del licenciado Orlando Jorge Mera, que aunque no es técnico en la materia; esperamos como él dijo, que hará respetar la ley medioambiental; entre otras designaciones.

Luis Abinader ha iniciado su administración con el beneplácito de la mayoría de los dominicanos, que además se complacen en ver el diálogo iniciado, con los líderes políticos y con representantes de diversos sectores de la sociedad, también su receptividad con los medios de comunicación; más sin embargo no todo es color de rosas, también se han cometido algunos errores los cuales vamos a exponer:

Un accionar del Gobierno que acaba de asumir las riendas del Estado, que no ha caído bien en amplios sectores, es la modificación de la ley 5994 que establece los requisitos para dirigir, el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, que establece que debe ser un ingeniero Sanitario su incumbente, modificación que se realiza en el Congreso Nacional. Consideramos que es un error y un mal ejemplo, ¿por qué ensuciar la imagen de un gobierno, en el que se ve al presidente con tan buenas intenciones? Recordemos que el pueblo en su gran mayoría, votó por Luis Abinader, para que restablezca la institucionalidad, resquebrajada en los gobiernos del PLD. Esa ley, fue una de las pocas cosas que no distorsionaron; además el agua potable es un asunto muy delicado.

Es bueno recordarles a los dirigentes del PRM, todas las tramas que hicieron los gobiernos del PLD para desbaratar el PRD, y este gobierno pienso que no debe cometer los mismos errores; en mi caso, me levanté temprano, desafiando el confinamiento, para apoyar el cambio y así lo hicieron casi dos millones de personas, la mayoría buscando que se respeten las Instituciones. Welligton Arnaud es un buen compañero y muy buen profesional, que puede ser ubicado en cualquier otro lugar, para no crear este mal precedente.

Otro hecho negativo en lo que va del nuevo gobierno fueron, los pronunciamientos de la Gobernadora de la Vega Luisa de la Mota, quien afirmó en una reunión, que no podía quedar un empleado público, mientras quedara uno del PRM sin trabajo, este tipo de pronunciamiento, opino que no debe repetirse por que le hacen daño al gobierno, esto debe manejarse de otra manera, pues si bien es cierto, que se le debe buscar trabajo a muchos de los dirigentes y militantes del partido, quienes hicieron posible el triunfo; también es cierto que es un derecho constitucional, el de todos los dominicanos, de trabajar en el Estado.

Otra cosa que hay que observar, son los pronunciamientos e intentos de algunos legisladores de señalar, a personas con militancia establecida, como miembros de la Junta Central Electoral, no importando su membrecía política, considero que los legisladores, deben ajustarse a los lineamientos, que ha trazado Luis Abinader, que aunque respetando la independencia de los poderes del Estado, ha señalado, que el Partido Revolucionario Moderno está comprometido, con la escogencia de jueces independientes, en la Junta Central Electoral.

Otro accionar que debemos ponerle atención, es el manejo por el Ministerio de Salud Pública de la Pandemia del Covid, el nuevo ministro, el doctor Plutarco Arias, es un buen profesional, pero recuerdo que la lucha contra la Pandemia, es un compromiso de todos quienes puedan aportar conocimientos, no importan las banderías políticas, opino que al ministro anterior debió y debe dársele participación, el también realizó sus aportes, en esta guerra que libra la humanidad.

En la lucha contra esta pandemia opino también, que el Estado debe organizar brigadas con protocolo establecido, para el enterramiento de cadáveres fallecido por el Covid. Esto disminuiría los contagios y les evitaría situaciones no deseadas a los familiares.

He expuesto los aportes realizado, en estos primeros días del gobierno de Abinader, pero, además, hago estas observaciones en la parte negativa, porque quiero el bienestar del país y no quiero que Luis y el PRM fracasen, de suceder la democracia estaría en riesgo, ya que todos los partidos del sistema están agotados.

Muchos amigos me han expresado que pensaban que sería tomado en cuenta en esta nueva administración, pues expresan hice bastantes aportes a la causa de Abinader, pues escribí numerosos artículos en su favor desde la pre- campaña. Cuando pasaron las elecciones, recuerdo que el Encargado de Redacción de este importante periódico, me expresó: a ti, puede ser que Luis te dé un buen cargo, pues tú has escrito muchos artículos en su favor, le dije que quizás, porque yo no escribo con esa intención, pues lo que más me interesa es hacer mis aportes al país.

He presentado algunas acciones negativas, pero no quiero que se me vincule a resentidos, que tal vez empezaran a criticar, porque los destituyeron de funciones importantes del anterior gobierno, pues como ya afirmé, respaldé el cambio y por eso quiero su éxito, pero no debo callar si algo no está bien.

Soy un profesional, que estudió Ciencias Sociales, con dominio de la historia de la República Dominicana, de la de América y de la historia de las civilizaciones, estudié derecho en la Universidad O&M, que soy Diplomado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales egresado de la UASD, Diplomado de Administración Pública del MAP, Diplomado en Liderazgo y desarrollo Social del INDES en coordinación con INTED, entre otros cursos, por lo que me siento capacitado para desempeñar cualquier función del Estado. Actualmente soy profesor de Media pensionado, con un sueldo alrededor de cincuenta mil pesos mensuales, que con otro accionar me permiten vivir con cierta dignidad.

Si es bueno señalar que elaboré un anteproyecto para presentarlo al Programa de Gobierno de Luis Abinader de una de las Instituciones del Estado, donde si deseaba hacer mi aporte a favor de la sociedad y de la patria, pero ya designaron su imcumbente y deseo que Dios lo ayude a realizar una buena labor; sin embargo si posteriormente se me presenta la oportunidad, de seguir prestando mis servicios, donde pueda seguir aportando mis experiencias, nunca me negaría a servirle al Estado, ni en este, ni en ningún otro gobierno, si se desea tomarme en cuenta, si la salud y la vida me lo permite, aunque por ahora, no tengo esa necesidad expresa y por lo tanto gozo de la tranquilidad y de la paz que me brinda mi hogar.

Termino este artículo señalando, que observo que en la balanza de los primeros días del mandato de Luis Abinader, este queda muy bien valorado.

POR LIC. ANGELITO MANZUETA